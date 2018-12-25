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Бизнес и законодательство 25.12.2018 12:53

Минналогов Азербайджана планирует пилотный проект дифференциации ставки НДС в сфере медицины

Министерство налогов Азербайджана изучает возможность применения дифференцированной ставки НДС, заявил во вторник журналистам заместитель министра Сахиб Алекберов.

"Мы сейчас занимаемся подготовкой предложений по дифференцированию НДС в сфере медицины. Это пилотный проект. В зависимости от результатов мы можем продолжить данный процесс", - сказал С.Алекберов.

В Азербайджане в настоящее время ставка НДС составляет 18%.

В последние годы ряд экспертов высказывали целесообразность применения в Азербайджане дифференцированной ставки по НДС. Руководство Минналогов считает, что данный вопрос требует детального изучения.

При этом Счетная палата Азербайджана считает целесообразным применение дифференцированной ставки по НДС. По оценкам Счетпалаты, такая дифференциация ставки НДС является мерой для поддержки развития ненефтяного сектора, стимулирования развития внутреннего производства, сведения к минимуму зависимости от импорта, постоянного стимулирования потребления.

А.Мамедов

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Тэги: НДС, ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]