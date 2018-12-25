Не менее трех человек, в том числе двое нападавших, погибли при теракте в МИД Ливии

Три человека погибли во вторник в результате взрыва в здании Министерства иностранных дел Ливии в Триполи, сообщает агентство Associated Press.
По поступающим с места происшествия данным, один погибший - смертник, приведший в действие взрывное устройство, еще одного нападавшего застрелил охранник. О третьем погибшем информации нет.
Ранее сообщалось, что в здании МИД Ливии прогремел сильный взрыв.
На фотографиях с места происшествия виден высокий столб дыма, поднимающийся над зданием. На кадрах также видны несколько горящих автомобилей.
После взрыва в районе министерства были слышны звуки выстрелов.
По некоторым данным, персонал МИД удалось эвакуировать.
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