Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9407 RUR   0.0248 GBR   2.1587 TRY   0.3202

Цена на нефть

    $/bbl WTI 42.53 -3.06 Brent 50.47 -3.35

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 13° 27 Дек 28 Дек

Дальнее зарубежье 25.12.2018 13:20

Не менее трех человек, в том числе двое нападавших, погибли при теракте в МИД Ливии

Три человека погибли во вторник в результате взрыва в здании Министерства иностранных дел Ливии в Триполи, сообщает агентство Associated Press.

По поступающим с места происшествия данным, один погибший - смертник, приведший в действие взрывное устройство, еще одного нападавшего застрелил охранник. О третьем погибшем информации нет.

Ранее сообщалось, что в здании МИД Ливии прогремел сильный взрыв.

На фотографиях с места происшествия виден высокий столб дыма, поднимающийся над зданием. На кадрах также видны несколько горящих автомобилей.

После взрыва в районе министерства были слышны звуки выстрелов.

По некоторым данным, персонал МИД удалось эвакуировать.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛИВИЯ, МИД, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Патрушев обсудил с главой МИД Ливии проблематику внутриливийского урегулирования и борьбу с терроризмом Объявленные парламентские выборы могут помочь снизить напряженность в Ливии - МИД РФ В Ливии необходимо наладить широкий национальный диалог с участием представителей всех слоев и групп населения - МИД РФ Группа российских дипломатов прибыла в Ливию для проработки вопроса о возобновлении деятельности посольства - МИД РФ МИД РФ: Похищение премьера Ливии показывает, насколько хрупка стабильность в этой стране Теракт произошел у представительства МИД Ливии в Бенгази

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]