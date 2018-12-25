Критерии негосударственных и ненефтяных компаний будут утверждены до конца 2018г – замминистра налогов

Критерии для частных и ненефтегазовых компаний будут определены до конца 2018 года, заявил замминистра налогов Сахиб Алекберов.
"Все необходимые документы в рамках вступления в силу изменений в Налоговом кодексе будут опубликованы до конца года, чтобы предприниматели могли определиться с режимом налогообложения», - сказал С.Алекберов журналистам во вторник.
По его словам, с 2019 года бизнес-структуры должны работать в соответствии с новыми условиями.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 декабря утвердил поправки в Налоговом кодексе, которые вступают в силу с 1 января 2019 года. В связи с указом об утверждении поправок, глава государства поручил кабинету министров в течение одного месяца определить критерии для юридических лиц, которые относятся к государственному и ненефтяному сектору.
Согласно поправкам в Кодексе, с 1 января 2019 года сроком на 7 лет предоставляется 100%-ая льготу по взиманию подоходного налога с зарплаты наемного работника, работающего в ненефтегазовом и частном секторе. Данная льгота распространяется на зарплату в размере до 8 тыс. манатов (в настоящее время подоходный налог взимается в размере 14% на доход на сумму до 2,5 тыс. манатов в месяц).
Если зарплата работника превышает 8 тыс. манатов, то в целом, льгота составит 44%. В этом случае работник выплачивает подоходный налог в размере 14% от суммы, превышающей 8 тыс. манатов (в настоящее время 25% от суммы свыше 2,5 тыс. манатов).
Кроме этого, необлагаемая сумма для лиц, занятых во всех секторах, увеличивается с 2019 года со 173 манатов до 200 манатов.
По оценкам Минналогов, данные реформы на начальном этапе могут привести к некоторому сокращению поступлений в госбюджет по статье "подоходный налог". Однако, в последующие годы по мере роста экономической активности в стране, сокращения доли "теневой экономики", за счет усиления налогового администрирования, будет наблюдаться рост поступлений в бюджет по этому виду налога.
В госбюджете на 2019 год поступления по подоходному налогу предусмотрены в размере 880 млн манатов. На 2018 год поступления по этому виду предусмотрены в размере 1 млрд 196 млн манатов.
А.Мамедов
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