Президент Алиев поздравил азербайджанцев мира с предстоящим Днем солидарности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанцев мира с предстоящим праздником Днем солидарности азербайджанцев мира – 31 декабря.

«В преддверии отмечаемого нами ежегодно 31 декабря праздника – Дня солидарности азербайджанцев мира - от души, приветствуя вас, желаю всем счастья и благополучия», - говорится в послании президента, опубликованного на сайте главы государства.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан всегда оказывает поддержку проживающим за рубежом соотечественникам. «Мы всегда поддерживаем выдвигаемые со стороны проживающих в зарубежных странах соотечественников инициативы по углублению связей с родным Азербайджаном и тесному участию в решении общенациональных вопросов», - подчеркнул И.Алиев.

По его словам, 2018 год останется в памяти как исторический период празднования 100-летия создания Азербайджанской Демократической Республики. «Торжественное празднование такого значимого юбилея усиливает в сердцах соотечественников чувство свободы, независимости и гордости за богатую историю нашей страны. Сегодня можно с уверенностью сказать, что мечты вынужденных 100 лет назад жить в изгнании основателей Республики и их последователей видеть Азербайджан независимым и могучим государством стали реальностью», - сказано в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что в условиях сложных геополитических процессов, войн и вооруженных столкновений, происходящих в современном мире, существования проблемы беженцев и вынужденных переселенцев, глобальных экономических кризисов, Азербайджан уверенно идет к поставленным перед собой целям.

«С развитием нашей страны увеличиваются возможности для решения задач глобального характера. Перед нами стоит судьбоносная задача по освобождению территорий, оккупированных в результате военной агрессии Армении. Азербайджан проводит последовательную и целенаправленную политику по восстановлению своей территориальной целостности. Наши соотечественники, в свою очередь, в странах своего проживания привлекают внимание высоких кругов и авторитетных международных организаций к справедливому решению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, проявляют активность в доведении до широкой общественности исторической правды», - отметил И.Алиев.

В поздравлении подчеркивается важность объединения всех соотечественников и гибкой координации деятельности диаспорских организаций вокруг общенациональных целей во имя развития и укрепления позиции Азербайджана на мировой арене.

«Уверен, что вне зависимости от региона проживания наши соотечественники и земляки, основываясь на эти принципы, не пожалеют своих сил и умения для решения стоящих перед собой задач», - отметил И.Алиев.

Р.Бабаев