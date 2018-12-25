Президент Алиев ознакомился с новым учебным зданием Полицейской академии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник в Баку принял участие в церемонии открытия нового учебного здания Полицейской академии, сообщает сайт главы государства.

И.Алиев ознакомился с созданными условиями и осмотрел новые автомобили, закупленные для служебного пользования.

Ф.Исазаде