Президент Алиев ознакомился с новым учебным зданием Полицейской академии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник в Баку принял участие в церемонии открытия нового учебного здания Полицейской академии, сообщает сайт главы государства.
И.Алиев ознакомился с созданными условиями и осмотрел новые автомобили, закупленные для служебного пользования.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»