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Дальнее зарубежье 25.12.2018 13:42

Угонщик автобуса задавил в Китае пять человек, более 20 ранены

Не менее пяти человек погибли в городском округе Лунъянь (провинция Фуцзянь) на юго-востоке КНР после того, как мужчина, угнавший автобус, наехал на нем на людей, сообщает во вторник издание "Чайна дэйли".

Еще 21 человек получил ранения.

Отмечается, что мужчина, захвативший автобус, был вооружен ножом.

По данным местной полиции, нападавший уже задержан. Идет расследование инцидента.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИТАЙ, АВТОБУС, НАЕЗД, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]