Угонщик автобуса задавил в Китае пять человек, более 20 ранены

Не менее пяти человек погибли в городском округе Лунъянь (провинция Фуцзянь) на юго-востоке КНР после того, как мужчина, угнавший автобус, наехал на нем на людей, сообщает во вторник издание "Чайна дэйли".

Еще 21 человек получил ранения.

Отмечается, что мужчина, захвативший автобус, был вооружен ножом.

По данным местной полиции, нападавший уже задержан. Идет расследование инцидента.