Мехрибан Алиева лично не пользуется соцсетями - Секретариат I вице-президента Азербайджана

Секретариат I-го вице-президента Азербайджана выступил с заявлением в связи с создаваемыми в соцсетях фейковыми аккаунтами, действующими, якобы, от имени первого вице-президента страны, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.
«В последнее время в социальных сетях создаются фейковые аккаунты, размещающие фотографии I вице-президента Мехрибан Алиевой с якобы ее высказываниями, цитатами и обращениями к гражданам страны. Принимая во внимание рост ложных публикаций, в целях недопущения их дальнейшего распространения Секретариат I вице-президента Азербайджана заявляет, что Мехрибан Алиева лично не пользуется социальными сетями, и все ее обращения и заявления передаются только посредством официальных СМИ», - сказано в заявлении.
Секретариат выразил сожаление в связи с публикацией в СМИ взятых из соцсетей высказываний, приписываемых М.Алиевой.
«Вызывает полное недоумение тиражирование в медиасфере и социальных сетях фальшивых высказываний, приписываемых I вице-президенту страны по вопросам, представляющим особое значение для государства, в том числе по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту», - подчеркивается в заявлении.
Секретариат I вице-президента заявляет о недопустимости использования и распространения «несоответствующих действительности сведений при наличии в открытом доступе подробной, официальной и достоверной информации о деятельности I вице-президента Азербайджана».
«Настойчиво призываем всех проявить ответственность и воздержаться от публикации непроверенных, заведомо ложных и провокационных сообщений», - говорится в заявлении.
Р.Бабаев
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