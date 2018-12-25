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Внутренняя политика 25.12.2018 13:54

Мехрибан Алиева лично не пользуется соцсетями - Секретариат I вице-президента Азербайджана

Секретариат I-го вице-президента Азербайджана выступил с заявлением в связи с создаваемыми в соцсетях фейковыми аккаунтами, действующими, якобы, от имени первого вице-президента страны, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

«В последнее время в социальных сетях создаются фейковые аккаунты, размещающие фотографии I вице-президента Мехрибан Алиевой с якобы ее высказываниями, цитатами и обращениями к гражданам страны. Принимая во внимание рост ложных публикаций, в целях недопущения их дальнейшего распространения Секретариат I вице-президента Азербайджана заявляет, что Мехрибан Алиева лично не пользуется социальными сетями, и все ее обращения и заявления передаются только посредством официальных СМИ», - сказано в заявлении.

Секретариат выразил сожаление в связи с публикацией в СМИ взятых из соцсетей высказываний, приписываемых М.Алиевой.

«Вызывает полное недоумение тиражирование в медиасфере и социальных сетях фальшивых высказываний, приписываемых I вице-президенту страны по вопросам, представляющим особое значение для государства, в том числе по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту», - подчеркивается в заявлении.

Секретариат I вице-президента заявляет о недопустимости использования и распространения «несоответствующих действительности сведений при наличии в открытом доступе подробной, официальной и достоверной информации о деятельности I вице-президента Азербайджана».

«Настойчиво призываем всех проявить ответственность и воздержаться от публикации непроверенных, заведомо ложных и провокационных сообщений», - говорится в заявлении.

Р.Бабаев

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Тэги: ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, СЕКРЕТАРИАТ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]