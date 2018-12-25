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СНГ 25.12.2018 14:18

Лукашенко полагает, что в России больше не воспринимают Белоруссию как братскую страну

Президент Белоруссии Александр Лукашенко полагает, что в Москве уже не воспринимают отношения с Минском как братские.

"Я пригласил вас, чтобы обсудить актуальные вопросы сотрудничества с нашим ключевым внешним партнером. Я уже не говорю "братским государством", потому что, как меня информируют, в России уже это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Ну что ж, будем партнерами ", - сказал А.Лукашенко в минувший понедельник на совещании, посвященном сотрудничеству с Россией. Выдержки из выступления главы государства показаны во вторник в сюжете телеканала СТВ.

Говоря о предстоящих во вторник переговорах с президентом России Владимиром Путиным, А.Лукашенко высказал мнение, что они "будут непростыми".

Во вторник на переговорах в Москве будут подведены итоги белорусско-российского сотрудничества в уходящем году, рассмотрены наиболее актуальные задачи двустороннего взаимодействия на ближайшую перспективу. Особое внимание главы государств уделят развитию взаимовыгодных отношений в торгово-экономической сфере с акцентом на реализации прежних договоренностей в интеграционных форматах.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]