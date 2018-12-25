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Регион 25.12.2018 14:35

Россия и Иран обсуждают расширение сотрудничества между вооруженными силами двух стран, активизацию совместной борьбы с терроризмом

План сотрудничества в военной области на 2019 год подписан по итогам прошедшего в Тегеране второго заседания российско-иранской рабочей группы.

Заседание прошло под председательством заместителя начальника Генштаба ВС РФ Игоря Осипова и заместителя начальника Генштаба вооруженных сил Ирана Гадира Незами, сообщили во вторник иранские СМИ.

По их данным, делегации "обсудили пути расширения сотрудничества между вооруженными силами двух стран".

В центре внимания консультаций были вопросы активизации совместных шагов в борьбе с терроризмом, отметили иранские СМИ.

Совместная рабочая группа была создана для реализации двустороннего межправительственного Соглашения о военном сотрудничестве, подписанном в 2015 году.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, ВС, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]