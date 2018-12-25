Россия и Иран обсуждают расширение сотрудничества между вооруженными силами двух стран, активизацию совместной борьбы с терроризмом

План сотрудничества в военной области на 2019 год подписан по итогам прошедшего в Тегеране второго заседания российско-иранской рабочей группы.

Заседание прошло под председательством заместителя начальника Генштаба ВС РФ Игоря Осипова и заместителя начальника Генштаба вооруженных сил Ирана Гадира Незами, сообщили во вторник иранские СМИ.

По их данным, делегации "обсудили пути расширения сотрудничества между вооруженными силами двух стран".

В центре внимания консультаций были вопросы активизации совместных шагов в борьбе с терроризмом, отметили иранские СМИ.

Совместная рабочая группа была создана для реализации двустороннего межправительственного Соглашения о военном сотрудничестве, подписанном в 2015 году.