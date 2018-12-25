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Дальнее зарубежье 25.12.2018 14:45

Китай обещает равные условия для государственных, частных и иностранных компаний

Китай пообещал обеспечить равные условия работы с точки зрения регулирования для китайских предприятий, как государственных, так и частных, и иностранных компаний во всех регионах страны.

Новые правила были опубликованы во вторник Государственным комитетом по развитию и реформе КНР и министерством торговли.

Документ на 83 страницах содержит так называемый "негативный список" - перечень отраслей китайской экономики, доступ к которым запрещен полностью или частично для всех компаний; в обновленном варианте он содержит четыре сектора, включая "незаконное финансирование" и "противозаконную деятельность в интернете".

Еще для 147 категорий видов деятельности требуются государственные разрешения. Наиболее жестко регулируются 10 основных отраслей, включая сельское хозяйство и транспорт, горное дело и перерабатывающую промышленность.

Во всех остальных случаях любые компании будут иметь равные условия доступа, утверждает Пекин.

Однако для иностранных компаний есть еще один запретительный перечень отраслей, который ограничивает максимальную долю иностранного капитала. Пекин урезал этот список в июне с 63 до 48 пунктов на общегосударственном уровне и с 95 до 45 пунктов в свободных экономических зонах. По данным агентства "Синьхуа", КНР продолжит сокращать ограничения в следующем году, всё больше открывая доступ к внутреннему рынку для инвесторов из других стран.

По словам представителя Государственного комитета по развитию и реформе КНР Сю Шаньчана, список в новых правилах и июньский список различаются. "Для тех направлений, которые не были включены в негативный список для иностранных инвестиций, мы будем осуществлять надзор в соответствии с принципом равных условий для китайского и иностранного бизнеса", - сказал чиновник в ходе пресс-конференции во вторник.

Эксперты в самом Китае и за рубежом критиковали перекос в китайской экономике в пользу госпредприятий, и этот вопрос является одним из спорных моментов на текущих торговых переговорах с США.

Существенные ограничения сохраняются в финансовой отрасли для всех игроков. Например, регуляторы подчеркнули, что компаниям, не являющимся финансовыми организациями (с соблюдением все применимых требований), нельзя регистрировать названия со словами "банк", "страховщик", "биржа" и так далее.

Первая версия новых правил появилась в 2016 году, и два года ее тестировали в четырех провинциях КНР с зонами свободной торговли.

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Тэги: КИТАЙ, КОМПАНИИ, ПРАВИЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]