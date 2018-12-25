Трое сноубордистов погибли под лавиной в Узбекистане

В горах Узбекистана при сходе лавины погибли три сноубордиста.

Это произошло на территории спортивного комплекса в горах вблизи Ташкента, сообщает во вторник пресс служба МЧС Узбекистана.

"24 декабря примерно в 16:00 местного времени (14:00 мск) в горнолыжном центре "Белдерсай" трое граждан (19 и 24 лет) на сноубордах заехали на территорию запрещенной, опасной для жизни зоны... произошел сход снежной лавины, что привело к их гибели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что именно заезд сноубордистов в запрещенную зону и вызвал сход снежной лавины.

Спасатели извлекли тела погибших из-под снежного завала. По предварительной информации, все они жители Ташкента.

Ведется следствие.