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СНГ 25.12.2018 14:57

Трое сноубордистов погибли под лавиной в Узбекистане

В горах Узбекистана при сходе лавины погибли три сноубордиста.

Это произошло на территории спортивного комплекса в горах вблизи Ташкента, сообщает во вторник пресс служба МЧС Узбекистана.

"24 декабря примерно в 16:00 местного времени (14:00 мск) в горнолыжном центре "Белдерсай" трое граждан (19 и 24 лет) на сноубордах заехали на территорию запрещенной, опасной для жизни зоны... произошел сход снежной лавины, что привело к их гибели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что именно заезд сноубордистов в запрещенную зону и вызвал сход снежной лавины.

Спасатели извлекли тела погибших из-под снежного завала. По предварительной информации, все они жители Ташкента.

Ведется следствие.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, СНОУБОРДИСТЫ, ГИБЕЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]