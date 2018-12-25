Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9407 RUR   0.0248 GBR   2.1587 TRY   0.3202

Цена на нефть

    $/bbl WTI 42.53 -3.06 Brent 50.47 -3.35

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 13° 27 Дек 28 Дек

СНГ 25.12.2018 15:34

Согласование белорусского кандидата на пост генсека ОДКБ не завершено, заявляют в организации

Процедура согласования кандидатуры на должность генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности от Белоруссии Станислава Зася была организована путём его личных встреч с каждым главой государства-участника ОДКБ, заявил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

"По состоянию на 24 декабря 2018 года процедура согласования о назначении Станислава Васильевича Зася генеральным секретарем ОДКБ продолжается. Подписание решения организовано в индивидуальном порядке", - сказал В.Зайнетдинов

Он сделал заявление "в связи с появлением в СМИ разноречивых сообщений и ситуации, связанной с назначением нового генерального секретаря ОДКБ".

В.Зайнетдинов сообщил, что в период с 12 по 20 декабря личные встречи С.Зася состоялись с президентами Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Белоруссии и России, на которых кандидатура С.Зася "главами государств, встретившимися с ним, была поддержана". "Встреча с исполняющим обязанности премьер-министра Республики Армения перенесена на более поздний срок", - сказал В.Зайнетдинов.

По его словам, во исполнение указаний председателя Совета коллективной безопасности (СКБ) президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова секретариатом ОДКБ были подготовлены соответственно проекты решений СМИД и СКБ о назначении С.Зася генеральным секретарем ОДКБ и направлены членам Постоянного Совета ОДКБ для рассмотрения в государствах - членах ОДКБ.

В начале ноября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что следующий после Армении генсек организации по уставу организации должен быть выбран от Белоруссии. Соответствующую информацию позднее подтвердил и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Вместе с тем Ереван настаивает на том, что новым генсеком ОДКБ до 2020 года должен быть представитель Армении.

В минувшую пятницу стало известно, что А.Лукашенко подписал проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о назначении госсекретаря Совбеза страны С.Зася генсеком организации.

С.Зась выразил надежду, что будет назначен на должность генерального секретаря ОДКБ консенсусом и приступит к работе с 2019 года. "Не все еще формальности выполнены. Думаю, что в течение оставшихся дней или в первых числах следующего года все юридические формальности будут соблюдены и начнется работа в новой должности", - цитировало С.Зася госагентство БелТА.

В июле ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Юрия Хачатурова (который был на тот момент генсеком ОДКБ), обвиняемого в попытке свержения конституционного строя в Армении в 2008 году, а затем согласился отпустить его под залог.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ОДКБ, ГЕНСЕК, СОГЛАСОВАНИЕ


Похожие новости


Вопрос с назначением генсека ОДКБ пока не решен - Песков Саммит ОДКБ 6 декабря не состоится - Ушаков Постоянный совет ОДКБ возглавил представитель Киргизии Страны ОДКБ согласны в необходимости сохранения ДРСМД - Лавров Вопрос о новом генсеке ОДКБ будет поднят на саммите в Казахстане 8 ноября Спикер парламента Армении заявляет, что внешнеполитический вектор страны не изменится с результатами возможных досрочных выборов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]