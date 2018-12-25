Согласование белорусского кандидата на пост генсека ОДКБ не завершено, заявляют в организации

Процедура согласования кандидатуры на должность генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности от Белоруссии Станислава Зася была организована путём его личных встреч с каждым главой государства-участника ОДКБ, заявил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.
"По состоянию на 24 декабря 2018 года процедура согласования о назначении Станислава Васильевича Зася генеральным секретарем ОДКБ продолжается. Подписание решения организовано в индивидуальном порядке", - сказал В.Зайнетдинов
Он сделал заявление "в связи с появлением в СМИ разноречивых сообщений и ситуации, связанной с назначением нового генерального секретаря ОДКБ".
В.Зайнетдинов сообщил, что в период с 12 по 20 декабря личные встречи С.Зася состоялись с президентами Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Белоруссии и России, на которых кандидатура С.Зася "главами государств, встретившимися с ним, была поддержана". "Встреча с исполняющим обязанности премьер-министра Республики Армения перенесена на более поздний срок", - сказал В.Зайнетдинов.
По его словам, во исполнение указаний председателя Совета коллективной безопасности (СКБ) президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова секретариатом ОДКБ были подготовлены соответственно проекты решений СМИД и СКБ о назначении С.Зася генеральным секретарем ОДКБ и направлены членам Постоянного Совета ОДКБ для рассмотрения в государствах - членах ОДКБ.
В начале ноября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что следующий после Армении генсек организации по уставу организации должен быть выбран от Белоруссии. Соответствующую информацию позднее подтвердил и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Вместе с тем Ереван настаивает на том, что новым генсеком ОДКБ до 2020 года должен быть представитель Армении.
В минувшую пятницу стало известно, что А.Лукашенко подписал проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о назначении госсекретаря Совбеза страны С.Зася генсеком организации.
С.Зась выразил надежду, что будет назначен на должность генерального секретаря ОДКБ консенсусом и приступит к работе с 2019 года. "Не все еще формальности выполнены. Думаю, что в течение оставшихся дней или в первых числах следующего года все юридические формальности будут соблюдены и начнется работа в новой должности", - цитировало С.Зася госагентство БелТА.
В июле ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Юрия Хачатурова (который был на тот момент генсеком ОДКБ), обвиняемого в попытке свержения конституционного строя в Армении в 2008 году, а затем согласился отпустить его под залог.
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