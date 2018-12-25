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Регион 25.12.2018 16:16

Иранские военные пристально следят за кораблями США в Персидском заливе

Иранские вооруженные силы ежесекундно следят за действиями кораблей ВМС США, которые находятся в Персидском заливе, заявил командующий ВМС контр-адмирал Хабиболла Сайяри.

21 декабря впервые после одностороннего выхода США из сделки по иранской ядерной программе в акваторию Персидского залива вошла авианосная ударная группа ВМС США. Ее возглавляет американский авианосец "Джон Стеннис".

Х.Сайяри сообщил агентству ИРНА, что Иран внимательно следит за любыми передвижениями в "зоне нашего региона". "У региона, в котором мы находимся, есть свой владелец", - подчеркнул адмирал.

По его словам, Иран не допустит никаких движений в своих территориальных водах.

Говоря региональной ситуации, он отметил, что безопасность в регионе может быть гарантирована только странами региона. "Нам не нужно, чтобы кто-то другой обеспечивал нам безопасность", - сказал иранский контр-адмирал.

По его словам, те, кто заходит в регион под предлогом обеспечения безопасности, сами создают угрозу безопасности, добавив, что отсутствие безопасности в Ираке, Сирии и Афганистане является тому примером. "Если эти иностранцы покинут регион, люди, живущие в регионе, сами будут знать, как позаботиться о нем", - сказал командующий ВМС Ирана.

Ранее Х.Сайяри, комментируя присутствие военных кораблей США в Персидском заливе, сказал, что "вне территориальных вод любая страна может осуществлять плавание в соответствии с международными правилами. Мы делаем то же самое". "Но мы не позволим военным кораблям США приближаться к территориальным водам Ирана", - подчеркнул адмирал.

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Тэги: ИРАН, США, КОРАБЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]