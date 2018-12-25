Иранские военные пристально следят за кораблями США в Персидском заливе

Иранские вооруженные силы ежесекундно следят за действиями кораблей ВМС США, которые находятся в Персидском заливе, заявил командующий ВМС контр-адмирал Хабиболла Сайяри.
21 декабря впервые после одностороннего выхода США из сделки по иранской ядерной программе в акваторию Персидского залива вошла авианосная ударная группа ВМС США. Ее возглавляет американский авианосец "Джон Стеннис".
Х.Сайяри сообщил агентству ИРНА, что Иран внимательно следит за любыми передвижениями в "зоне нашего региона". "У региона, в котором мы находимся, есть свой владелец", - подчеркнул адмирал.
По его словам, Иран не допустит никаких движений в своих территориальных водах.
Говоря региональной ситуации, он отметил, что безопасность в регионе может быть гарантирована только странами региона. "Нам не нужно, чтобы кто-то другой обеспечивал нам безопасность", - сказал иранский контр-адмирал.
По его словам, те, кто заходит в регион под предлогом обеспечения безопасности, сами создают угрозу безопасности, добавив, что отсутствие безопасности в Ираке, Сирии и Афганистане является тому примером. "Если эти иностранцы покинут регион, люди, живущие в регионе, сами будут знать, как позаботиться о нем", - сказал командующий ВМС Ирана.
Ранее Х.Сайяри, комментируя присутствие военных кораблей США в Персидском заливе, сказал, что "вне территориальных вод любая страна может осуществлять плавание в соответствии с международными правилами. Мы делаем то же самое". "Но мы не позволим военным кораблям США приближаться к территориальным водам Ирана", - подчеркнул адмирал.
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