Путин обсудит в среду итоги года с членами правительства, встретится с представителями деловых кругов

Президент РФ Владимир Путин по традиции в преддверии Нового Года встретится с членами правительства, сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе встречи планируется обсудить итоги года, вопросы социально-экономического развития страны, а также ряд актуальных текущих задач", - говорится в сообщении.
В тот же день глава государства проведет встречу с представителями российских деловых кругов. "В Кремль приглашены более 60 бизнесменов, руководителей частных и государственных компаний, банков, общественных организаций и объединений предпринимателей", - отмечается в сообщении.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»