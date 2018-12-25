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СНГ 25.12.2018 16:35

Путин обсудит в среду итоги года с членами правительства, встретится с представителями деловых кругов

Президент РФ Владимир Путин по традиции в преддверии Нового Года встретится с членами правительства, сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе встречи планируется обсудить итоги года, вопросы социально-экономического развития страны, а также ряд актуальных текущих задач", - говорится в сообщении.

В тот же день глава государства проведет встречу с представителями российских деловых кругов. "В Кремль приглашены более 60 бизнесменов, руководителей частных и государственных компаний, банков, общественных организаций и объединений предпринимателей", - отмечается в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]