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Дальнее зарубежье 25.12.2018 16:08

Два человека погибли, трое ранены в теракте в Кандагаре

Два человека погибли, три человека получили ранения при взрыве в одном из районов в городе Кандагар на юге Афганистана, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, приводят афганские СМИ данные городской полиции.

Пресс-секретарь губернатора провинции Кандагар Азиз Ахмада Азиз сообщил журналистам, что мощный взрыв прогремел примерно в 15:30 по местному времени (15:00) в квартале Айнумина.

Ни одна из действующих в стране антиправительственных группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, КАНДАГАР, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]