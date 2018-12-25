Два человека погибли, трое ранены в теракте в Кандагаре

Два человека погибли, три человека получили ранения при взрыве в одном из районов в городе Кандагар на юге Афганистана, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, приводят афганские СМИ данные городской полиции.
Пресс-секретарь губернатора провинции Кандагар Азиз Ахмада Азиз сообщил журналистам, что мощный взрыв прогремел примерно в 15:30 по местному времени (15:00) в квартале Айнумина.
Ни одна из действующих в стране антиправительственных группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»