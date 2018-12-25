Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9407 RUR   0.0248 GBR   2.1587 TRY   0.3202

Цена на нефть

    $/bbl WTI 42.53 -3.06 Brent 50.47 -3.35

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 13° 27 Дек 28 Дек

Дальнее зарубежье 25.12.2018 16:47

Падение фондового рынка Израиля за 4 сессии стало самым значительным за 10 лет

Рынок акций Израиля во вторник продолжил падение четвертую сессию подряд на фоне решения о досрочных выборах, в целом его снижение за этот период оказалось самым резким за десять лет.

Фондовый индекс TA-35 упал 25 декабря на 2,8%, за последние четыре сессии он потерял 11%. Последний раз столь значительное сокращение индикатора наблюдалось в разгар финансового кризиса 2008 года.

Лидерами падения в составе индекса стали банки.

В понедельник стало известно, что внеочередные выборы в Израиле пройдут в апреле 2019 года. Действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предположил, что партия "Ликуд", которую он возглавляет, сможет выиграть выборы в апреле, и что нынешняя коалиция станет ядром следующей.

Очередные выборы в Израиле по плану должны были состояться в ноябре 2019 года.

В настоящее время правительственная коалиция сформирована партиями "Ликуд", "Кулану", "Еврейский дом", ШАС и Яхадут ха-Тора.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, АКЦИИ, ПАДЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]