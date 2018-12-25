Падение фондового рынка Израиля за 4 сессии стало самым значительным за 10 лет

Рынок акций Израиля во вторник продолжил падение четвертую сессию подряд на фоне решения о досрочных выборах, в целом его снижение за этот период оказалось самым резким за десять лет.
Фондовый индекс TA-35 упал 25 декабря на 2,8%, за последние четыре сессии он потерял 11%. Последний раз столь значительное сокращение индикатора наблюдалось в разгар финансового кризиса 2008 года.
Лидерами падения в составе индекса стали банки.
В понедельник стало известно, что внеочередные выборы в Израиле пройдут в апреле 2019 года. Действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предположил, что партия "Ликуд", которую он возглавляет, сможет выиграть выборы в апреле, и что нынешняя коалиция станет ядром следующей.
Очередные выборы в Израиле по плану должны были состояться в ноябре 2019 года.
В настоящее время правительственная коалиция сформирована партиями "Ликуд", "Кулану", "Еврейский дом", ШАС и Яхадут ха-Тора.
Мехрибан Алиева лично не пользуется соцсетями - Секретариат I вице-президента Азербайджана
Президент Алиев ознакомился с новым учебным зданием Полицейской академии
Парламент Колумбии потребовал от Армении немедленного освобождения оккупированных территорий Азербайджана
«Азерэнержи» получит 40 млн манатов на увеличение уставного капитала
Назначен новый председатель правления Межбанка Азербайджана
Президент Алиев наградил главу Союза архитекторов Азербайджана орденом «Шараф»
Президент Алиев поздравил азербайджанцев мира с предстоящим Днем солидарности
На новых 50-фунтовых банкнотах могут быть изображены Маргарет Тэтчер или Стивен Хокинг
Правительство Азербайджана в 2019г направит 53,5 млн манатов на газификацию в регионах
ИВ Биласуварского района направит около 3 млн манатов на строительство жилого дома
Азерсу получит 23 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Габалы
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Компания Bakcell в очередной раз поддержала студентов и выпускников
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
В Баку подвели итоги проекта «Книги и писатели – юбиляры 2018 года»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»