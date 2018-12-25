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СНГ 25.12.2018 17:02

Россия расширила список физических и юридических лиц Украины, подпадающих под ответные санкции

Премьер РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что подписал постановление, которым расширил список физических и юрлиц Украины, подпадающих под российские ограничительные меры.

"Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление", - говорится в сообщении главы правительства в Twitter.

"Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России", - сообщил Д.Медведев.

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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, САНКЦИИ, СПИСОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]