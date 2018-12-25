Россия расширила список физических и юридических лиц Украины, подпадающих под ответные санкции

Премьер РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что подписал постановление, которым расширил список физических и юрлиц Украины, подпадающих под российские ограничительные меры.

"Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление", - говорится в сообщении главы правительства в Twitter.

"Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России", - сообщил Д.Медведев.