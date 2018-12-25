В Москве осудили теракт в Триполи

В Москве осудили теракт, совершенный в здании министерства иностранных дел Ливии в Триполи.

"25 декабря в Триполи в здании министерства иностранных дел Ливии боевиками-смертниками было приведено в действие взрывное устройство. По последним данным, в результате теракта погибли четыре человека, еще 12 получили ранения. Ответственность за это преступление пока не взяла на себя ни одна из террористических организаций", - говорится в комментарии на сайте российского МИД.

"Решительно осуждаем эту кровавую акцию. Рассчитываем, что ее заказчики и организаторы будут выявлены и понесут заслуженное наказание", - заявили на Смоленской площади.

В МИД РФ выразили уверенность в том, что подобные вылазки экстремистов "не смогут помешать продвижению политического процесса в этой стране, включая подготовку и проведение всеобщих выборов, по результатам которых должны быть сформированы единые эффективные институты власти, способные покончить с терроризмом на ливийской земле".