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Дальнее зарубежье 25.12.2018 17:32

В Москве осудили теракт в Триполи

В Москве осудили теракт, совершенный в здании министерства иностранных дел Ливии в Триполи.

"25 декабря в Триполи в здании министерства иностранных дел Ливии боевиками-смертниками было приведено в действие взрывное устройство. По последним данным, в результате теракта погибли четыре человека, еще 12 получили ранения. Ответственность за это преступление пока не взяла на себя ни одна из террористических организаций", - говорится в комментарии на сайте российского МИД.

"Решительно осуждаем эту кровавую акцию. Рассчитываем, что ее заказчики и организаторы будут выявлены и понесут заслуженное наказание", - заявили на Смоленской площади.

В МИД РФ выразили уверенность в том, что подобные вылазки экстремистов "не смогут помешать продвижению политического процесса в этой стране, включая подготовку и проведение всеобщих выборов, по результатам которых должны быть сформированы единые эффективные институты власти, способные покончить с терроризмом на ливийской земле".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, ЛИВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]