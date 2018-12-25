Рига заинтересована в сотрудничестве с Баку в рамках транспортных коридоров между Европой и Азией – президент Латвии

Латвия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в рамках транспортных коридоров, соединяющих Европу и Азию, заявил латвийский президент Латвии Раймондс Вейонис.

«Латвия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в наземных транспортных соединениях между Азией, Центральной Азией, Черноморскими странами и Северной Европой. Через Азербайджан проходят два важных международных транспортных коридора – «Север-Юг» с ответвлением к региону Балтийского моря и Европа-Кавказ-Азия, который является частью нового Шелкового пути и создает стратегическую связь между Каспийским и Черным морями. Поэтому Латвия считает Азербайджан очень важным партнером для развития новых транспортных маршрутов в Евразии», - отметил Р.Вейонис в интервью журналу «Caspian Energy».

Он также подчеркнул, что для расширения сотрудничества в сфере транзитных услуг «приветствуются инвестиции» в латвийские порты и центры логистики.

По словам латвийского лидера, еще одним перспективным направлением для сотрудничества в сфере транспорта между двумя странами может стать авиаперевозка грузов.

«Объем грузов, перевезенных за 10 месяцев 2018 года, почти удвоился. Важно отметить, что воздушные перевозки между нашими странами также способствуют развитию наших аэропортов в качестве транзитных узлов. Латвийские авиационные компании готовы продолжать сотрудничество и увеличивать количество пассажиров и объемы перевозок», - подчеркнул Р.Вейонис.

При этом он сообщил, что латвийская национальная авиакомпания airBaltic приняла решение в 2019 году продолжить полеты по маршруту Рига-Баку ввиду популярности этого рейса. «Airbaltic в сотрудничестве с азербайджанской авиакомпанией AZAL в летний период выполняет два рейса в неделю между Ригой и Баку. Учитывая возросший интерес к этому маршруту, в этом году airBaltic продлил сезон полетов на 10 недель и планирует сохранить частоту полетов в 2019 году», - сказал Р.Вейонис.

Он также напомнил, что латвийские компании в Азербайджане в настоящее время действуют в различных секторах, включая оказание финансовых, консалтинговых и юридических услуг, транспорт и логистику, инжиниринг, информационные технологии и телекоммуникации, архитектуру, строительство, стройматериалы, обработку древесины, химикаты, фармацевтику, туризм и образования.

«Латвия заинтересована в расширении этого сотрудничества. Мы также рады, что в 2018 году Азербайджан решил открыть Торговый дом в Риге, чтобы облегчить торговые и экономические связи с Латвией. Основной экспорт из Азербайджана в Латвию приходится на продукты питания, пластмассовые и резиновые изделия, а также на механическое и электрическое оборудование», – сказал латвийский лидер.

Р.Вейонис добавил, что Азербайджан со своей стороны выразил заинтересованность в развитии сотрудничества с Латвией в пищевой, фармацевтической и промышленной сферах, создания совместных сельскохозяйственных предприятий.

Президент Латвии также высоко ценил роль Азербайджана в развитии Южного газового коридора (ЮГК).

«Латвия всегда поддерживала укрепление отношений между Азербайджаном и ЕС. Безопасность и диверсификация энергоснабжения является одним из приоритетов Европейского Союза. Поэтому Латвия поддерживает диверсификацию маршрутов поставок энергоносителей в Европу. Мы ценим решающую роль Азербайджана в развитии ЮГК», - подчеркнул он.

Н.Аббасова