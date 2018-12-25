Москва и Минск могут быть довольны развитием отношений, несмотря на вопросы в сфере энергетики - Путин

Президент России Владимир Путин считает, что несмотря на ряд проблемных вопросов, в первую очередь, в энергетике, Москва и Минск могут быть довольны развитием отношений.

"Разумеется, есть и вопросы. При таком большом объеме взаимодействия всегда вопросы возникают. Они лежат, как правило, в сфере энергетики, хотя мы полагаем, что и здесь многое сделано", - сказал он в начале встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

По его словам, ранее эти вопросы обсуждались представителями властей двух стран.

"Я сегодня предлагаю, что если мы даже не выйдем на какие-то очередные решения, то мы все-таки договаривались вместе послушать обе стороны, а если договоримся, будет совсем хорошо", - сказал В.Путин.

"Во всяком случае, я считаю, что у нас есть все основания быть довольными тем, что у нас происходит в двусторонних отношениях, и необходимо предпринять все, чтобы не было никаких сложностей в будущем", - продолжил В.Путин, добавив, что несмотря на все вопросы, Москве и Минску всегда удавалось выходить на их решение.