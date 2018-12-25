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СНГ 25.12.2018 17:46

Лукашенко рассчитывает, что на встрече с Путиным будут решены вопросы, существующие в отношениях между Белоруссией и Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется, что существующие вопросы в отношениях с Россией удастся решить в уходящем году и не переносить их в новый.

"Я благодарен вам, что, определившись со временем, вы нашли время, чтобы встретиться и обсудить комплекс вопросов, которые так или иначе возникают в наших очень продвинутых, очень тесных отношениях. Ни у кого нет таких близких и тесных отношений, как у белорусов и россиян", - сказал он в начале встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Белорусский лидер назвал естественным возникновение проблем между Москвой и Минском, но подчеркнул, что они несопоставимы с имеющимися достижениями.

А.Лукашенко согласился с В.Путиным, который заявил, что обоим президентам, удастся найти развязки по спорным вопросам.

"Хотелось бы, конечно, чтобы мы решили эти вопросы и в новый год не тащили старые проблемы", - добавил он.

По мнению А.Лукашенко, некоторые проблемы в российско-белорусских отношениях вызваны влиянием сторонних событий.

"Они порой порождаются не здесь, не нами. Мы вовлечены в глобальный процесс, поэтому проблемы, которые складываются в мировой торговле, экономике, политике, военных вопросах, так или иначе касаются нас", - пояснил он.

Президент Белоруссии также выразил надежду на то, чтобы значительную часть существующих вопросов решали правительства двух стран, а не их лидеры.

Кроме того, А.Лукашенко поздравил В.Путина с удачным проведением большой пресс-конференции, добавив, что в Белоруссии, в том числе он лично, внимательно следили за этим мероприятием.

Ранее А.Лукашенко сетовал на то, что в России перестали воспринимать его страну как братскую.

"Уже не говорю "братским государством", потому что, как меня информируют, в России уже это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Ну что ж, будем партнерами", - сказал он в минувший понедельник.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, РЕШЕНИЯ


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