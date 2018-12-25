Лукашенко рассчитывает, что на встрече с Путиным будут решены вопросы, существующие в отношениях между Белоруссией и Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется, что существующие вопросы в отношениях с Россией удастся решить в уходящем году и не переносить их в новый.
"Я благодарен вам, что, определившись со временем, вы нашли время, чтобы встретиться и обсудить комплекс вопросов, которые так или иначе возникают в наших очень продвинутых, очень тесных отношениях. Ни у кого нет таких близких и тесных отношений, как у белорусов и россиян", - сказал он в начале встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Белорусский лидер назвал естественным возникновение проблем между Москвой и Минском, но подчеркнул, что они несопоставимы с имеющимися достижениями.
А.Лукашенко согласился с В.Путиным, который заявил, что обоим президентам, удастся найти развязки по спорным вопросам.
"Хотелось бы, конечно, чтобы мы решили эти вопросы и в новый год не тащили старые проблемы", - добавил он.
По мнению А.Лукашенко, некоторые проблемы в российско-белорусских отношениях вызваны влиянием сторонних событий.
"Они порой порождаются не здесь, не нами. Мы вовлечены в глобальный процесс, поэтому проблемы, которые складываются в мировой торговле, экономике, политике, военных вопросах, так или иначе касаются нас", - пояснил он.
Президент Белоруссии также выразил надежду на то, чтобы значительную часть существующих вопросов решали правительства двух стран, а не их лидеры.
Кроме того, А.Лукашенко поздравил В.Путина с удачным проведением большой пресс-конференции, добавив, что в Белоруссии, в том числе он лично, внимательно следили за этим мероприятием.
Ранее А.Лукашенко сетовал на то, что в России перестали воспринимать его страну как братскую.
"Уже не говорю "братским государством", потому что, как меня информируют, в России уже это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Ну что ж, будем партнерами", - сказал он в минувший понедельник.
Мехрибан Алиева лично не пользуется соцсетями - Секретариат I вице-президента Азербайджана
Президент Алиев ознакомился с новым учебным зданием Полицейской академии
Парламент Колумбии потребовал от Армении немедленного освобождения оккупированных территорий Азербайджана
«Азерэнержи» получит 40 млн манатов на увеличение уставного капитала
Назначен новый председатель правления Межбанка Азербайджана
Президент Алиев наградил главу Союза архитекторов Азербайджана орденом «Шараф»
Президент Алиев поздравил азербайджанцев мира с предстоящим Днем солидарности
На новых 50-фунтовых банкнотах могут быть изображены Маргарет Тэтчер или Стивен Хокинг
Правительство Азербайджана в 2019г направит 53,5 млн манатов на газификацию в регионах
ИВ Биласуварского района направит около 3 млн манатов на строительство жилого дома
Азерсу получит 23 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Габалы
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Компания Bakcell в очередной раз поддержала студентов и выпускников
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
В Баку подвели итоги проекта «Книги и писатели – юбиляры 2018 года»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»