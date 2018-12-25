Средний объем затрат на исследования в РФ увеличился почти втрое - министр

Министр науки и высшего образования России Михаил Котюков заявил об увеличении среднего финансирования на одно исследование в России.

"Средний объем затрат на исследование раньше составлял 6,5 млн рублей, а сегодня он увеличился практически до 22 млн. Это пример повышения ответственности за использование средств, направляемых на различные научные исследования", - сказал М.Котюков в интервью "Интерфаксу".

Он пояснил, что этого удалось добиться за счет оптимизации неэффективных затрат.

По словам министра, после анализа отчетов, которые предоставлялись научными институтами в РАН, выяснилось, что 40% всего объема научных планов за год выполнялось "менее чем одним научным сотрудником". Научные темы укрупнили, в итоге количество бумажной работы уменьшилось, а стоимостное наполнение каждого настоящего исследования увеличилось.

Интервью М.Котюкова будет опубликовано на официальном сайте "Интерфакса" www.interfax.ru в разделе "Интервью".