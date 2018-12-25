Президент Алиев наградил главу Союза архитекторов Азербайджана орденом «Шараф»

Президент Ильхам Алиев наградил орденом «Шараф» (Честь) председателя правления Союза архитекторов Азербайджана Эльбая Касим-заде, сообщает сайт главы государства.

«Э.Касым-заде награжден орденом «Шараф» за заслуги в развитии архитектурного искусства Азербайджана», - говорится в сообщении.

Ф.Исазаде