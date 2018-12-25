Грузия в 2019г планирует увеличить импорт природного газа из Азербайджана на 7%

Грузия, которая удовлетворяет свои потребности в природном газе в основном за счет его импорта, в 2019 году прогнозирует рост его потребления на 5,8% по сравнению с показателем 2018 года - до 2 млрд 559,6 млн кубометров, говорится в сообщении Минэкономразвития.

Согласно балансу природного газа страны на 2019 год, утвержденному ведомством, в следующем году планируется импортировать 2 млрд 591,5 млн кубометров газа, что на 7% больше, чем в 2018 году. Весь объем поставок придется на Азербайджан. Ожидается, что "дочки" Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР) увеличат поставки газа на 8,8% - до 1 млрд 763,5 млн кубометров, а в рамках проекта "Шах-Дениз" республика планирует получить 828 млн кубометров газа (рост на 3,3%).

Собственная добыча природного газа в Грузии в будущем году прогнозируется в объеме 6,6 млн кубометров - на 28,3% меньше, чем в 2018 году.

Уже второй год в балансе не предусматриваются поставки природного газа из России. Как сообщалось, в начале 2017 года Грузия подписала договор с компанией "Газпром экспорт" о новых условиях транзита российского природного газа в Армению, предусматривающий переход на денежную оплату стоимости транзита. Ранее от этого транзита Грузия получала 10% общего объема его транспортировки.

На теплоэлектростанции страны в следующем году планируется направить 558,2 млн кубометров (рост на 11,3%), на газоснабжение населения - 956,4 млн кубометров (рост на 3%). Поставки предприятиям и организациям предусматриваются в объеме 1 млрд 45 млн кубометров (рост на 5,7%). Потери при транспортировке газа оцениваются в 38,5 млн кубометров против 28 млн кубометров в текущем году (на 37,5% больше).