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ТЭК 25.12.2018 17:57

Грузия в 2019г планирует увеличить импорт природного газа из Азербайджана на 7%

Грузия, которая удовлетворяет свои потребности в природном газе в основном за счет его импорта, в 2019 году прогнозирует рост его потребления на 5,8% по сравнению с показателем 2018 года - до 2 млрд 559,6 млн кубометров, говорится в сообщении Минэкономразвития.

Согласно балансу природного газа страны на 2019 год, утвержденному ведомством, в следующем году планируется импортировать 2 млрд 591,5 млн кубометров газа, что на 7% больше, чем в 2018 году. Весь объем поставок придется на Азербайджан. Ожидается, что "дочки" Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР) увеличат поставки газа на 8,8% - до 1 млрд 763,5 млн кубометров, а в рамках проекта "Шах-Дениз" республика планирует получить 828 млн кубометров газа (рост на 3,3%).

Собственная добыча природного газа в Грузии в будущем году прогнозируется в объеме 6,6 млн кубометров - на 28,3% меньше, чем в 2018 году.

Уже второй год в балансе не предусматриваются поставки природного газа из России. Как сообщалось, в начале 2017 года Грузия подписала договор с компанией "Газпром экспорт" о новых условиях транзита российского природного газа в Армению, предусматривающий переход на денежную оплату стоимости транзита. Ранее от этого транзита Грузия получала 10% общего объема его транспортировки.

На теплоэлектростанции страны в следующем году планируется направить 558,2 млн кубометров (рост на 11,3%), на газоснабжение населения - 956,4 млн кубометров (рост на 3%). Поставки предприятиям и организациям предусматриваются в объеме 1 млрд 45 млн кубометров (рост на 5,7%). Потери при транспортировке газа оцениваются в 38,5 млн кубометров против 28 млн кубометров в текущем году (на 37,5% больше).

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Тэги: ГРУЗИЯ, ГАЗ, ИМПОРТ, БАЛАНС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]