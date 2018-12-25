Казахстан ратифицировал соглашение о продолжении исследований по проекту Курмангазы на шельфе Каспия совместно с РФ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон "О ратификации дополнительного протокола к протоколу к соглашению между Казахстаном и РФ о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование от 6 июля 1998 года", сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

Документ предусматривает продолжение слвместных с РФ исследований на структуре "Курмангазы" (Кулалинская), в том числе увеличение контрактной территории, определенной соглашением о разделе продукции от 6 июля 2005 года, и предоставление совместному предприятию дополнительного периода разведки сроком на 6 лет на всей контрактной территории с возможностью последующего продления на 4 года.

Как сообщил ранее глава Минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев, на разведку "Курмангазы" по контракту было потрачено $157 млн, пробурено две скважины глубиной 1600 метров и 2002 метра.

"К сожалению, они оказались "сухими", не дали результатов. Поэтому было принято решение увеличить контрактную территорию для подрядчиков этого проекта более чем на 2000 метров. Было подписано соответствующее соглашение с РФ", - уточнил министр.

По его словам, в рамках продолжения исследований планируется провести 2D и 3D сейсморазведочные работы на контрактной территории, комплексную интерпретацию и обработку сейсмических данных, а также производственные экологические мероприятия.

"Бюджет на геофизические исследования - чуть более $30 млн, на бурение - возможно, около $50 млн. Решение о бурении скважин будет принято по результатам сейсмических исследований", - добавил глава Минэнерго.

Россия и Казахстан в ноябре 2017 года подписали дополнительный протокол к протоколу соглашения о разграничении дна северной части Каспийского моря.

Правительство РФ ранее одобрило проект дополнительного протокола с Казахстаном для заключения соглашения о разделе продукции (СРП) по месторождению Курмангазы на шельфе Каспия. Речь идет о совместном освоении Россией и Казахстаном углеводородных ресурсов структуры "Курмангазы" ("Кулалинская").

В 2016 году Н.Назарбаев подписал закон "О ратификации протокола о внесении изменения в протокол к соглашению между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование от 6 июля 1998 года". Протокол закрепляет правовые основы деятельности Казахстана и РФ в лице уполномоченных организаций в совместной разработке недр дна северной части Каспия: на структуре "Курмангазы" (Кулалинская) в Казахстане, структуре "Центральная" и месторождении "Хвалынское" в РФ.

В 2003 году правительство России назначило ООО "РН-Казахстан" (100% принадлежит нефтяной компании "Роснефть" (MOEX: ROSN)) уполномоченной организацией от российской стороны для совместного с Казахстаном освоения углеводородных ресурсов структуры "Курмангазы" ("Кулалинская") на шельфе казахстанского сектора Каспийского моря. Кроме того, за российской стороной ("Зарубежнефть") был закреплен опцион участия в совместном предприятии в размере 25%. Со стороны Казахстана в рамках проекта уполномоченной организацией стала национальная компания "КазМунайГаз" (50%).