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Дальнее зарубежье 25.12.2018 18:35

Подготовка к операции в Сирии восточнее Евфрата идет по плану - глава Минобороны Турции

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил журналистам во вторник, что Анкара в соответствии с планами продолжает готовиться к операции в Сирии к востоку от реки Евфрат.

"Все (военная операция - ИФ) спланировано и предусмотрено. Все идет согласно плану и с соблюдением расписания", - приводит слова Х.Акара турецкая газета "Хюрриет".

Он также заявил, что в ближайшие дни проведет переговоры с представителями США по вопросу договоренностей Анкары и Вашингтона в отношении сирийского города Манбидж.

"Хюрриет" напоминает, что 12 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о скором начале антитеррористической операции на сирийской территории восточнее реки Евфрат.

Однако 21 декабря Р.Эрдоган рассказал, что после недавнего разговора с президентом США Дональдом Трампом принял решение перенести на более поздний срок начало этой операции. В то же время президент подчеркнул, что речь идет только о переносе ее сроков.

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИНОБОРОНЫ, СИРИЯ, ОПЕРАЦИЯ


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