На западе Азербайджана открылись Центры KOB Dostu

В двух городах Азербайджана во вторник открылись центры по оказанию услуги «Друг малого и среднего бизнеса» («KOB Dostu»), сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.

«Во вторник в Гяндже и Евлахе открылись «KOB Dostu». До этого подобные Центры были открыты в Масаллы, Сиязане, Хачмазе и Шабране»,- сказали в министерстве.

Как ранее сообщалось, в Домах KOB будут представлены 35 государственных структур, деятельность которых будет направлена на оказание помощи предпринимателям.

В Домах KOB будут представлены 34 государственных структур, которые будут оказывать 110 видов услуг.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2017 года подписал указ о совершенствовании управления в сфере малого и среднего предпринимательства.

Согласно указу, при министерстве экономики Азербайджана создано Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства. В функции агентства входит оказание поддержки развитию МСП в Азербайджане, оказанию субъектам МСП различные услуги. В составе Агентства будут действовать «Дома малого и среднего предпринимательства».

Всего же в 10 экономических районах Азербайджана будет создана сеть из 60 пунктов по оказанию услуги «KOB Dostu».

Б.Рустамбеков