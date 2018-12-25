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Финансы 25.12.2018 18:09

Назначен новый председатель правления Межбанка Азербайджана

Аббас Ибрагимов назначен новым председателем правления Международного банка Азербайджана (МБА), сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Согласно сообщению, данное решение было принято во вторник в рамках очередного общего заседания акционеров МБА.

«Сегодня прошло очередное заседание акционеров МБА, в рамках которого было принято решение о назначении на должность председателя правления банка Аббаса Ибрагимова, который исполнял данную должность с марта 2018 года», - отметили в банке.

В рамках заседания также был рассмотрен отчет о финансовых результатах банка за прошедшие 11 месяцев.

В Банке отметили, что во вторник также состоялось заседание Наблюдательного совета, в ходе которого генеральный директор МБА Васиф Ахмедов был избран в состав правления и назначен заместителем председателя.

«Члены наблюдательного совета также обсудили бюджет на 2019 год и приняли решение по ряду кредитных обращений», - сообщили в МБА.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком страны. Основным акционером банка является Минфин Азербайджана.

А.Мамедов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МЕЖБАНК, ПРАВЛЕНИЕ, ЗАСЕДАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]