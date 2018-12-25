Назначен новый председатель правления Межбанка Азербайджана

Аббас Ибрагимов назначен новым председателем правления Международного банка Азербайджана (МБА), сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в банке.
Согласно сообщению, данное решение было принято во вторник в рамках очередного общего заседания акционеров МБА.
«Сегодня прошло очередное заседание акционеров МБА, в рамках которого было принято решение о назначении на должность председателя правления банка Аббаса Ибрагимова, который исполнял данную должность с марта 2018 года», - отметили в банке.
В рамках заседания также был рассмотрен отчет о финансовых результатах банка за прошедшие 11 месяцев.
В Банке отметили, что во вторник также состоялось заседание Наблюдательного совета, в ходе которого генеральный директор МБА Васиф Ахмедов был избран в состав правления и назначен заместителем председателя.
«Члены наблюдательного совета также обсудили бюджет на 2019 год и приняли решение по ряду кредитных обращений», - сообщили в МБА.
МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком страны. Основным акционером банка является Минфин Азербайджана.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»