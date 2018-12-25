Правительственные войска Сирии заняли район поблизости от Манбиджа - турецкое информагентство

Правительственные силы Сирии во вторник заняли район Аримах близ стратегически важного города Манбидж на севере страны.
Турецкое информационное агентство "Анадолу" сообщило со ссылкой на источники в Манбидже, что в Аримах несколько часов назад въехали несколько десятков автомашин с военными, танки, БТР, грузовики с боеприпасами.
Агентство отмечает, что правительственные силы координируют свои действия с курдскими отрядами народной самообороны (ОНО), которых Анкара считает террористами и проводит против них боевые операции на севере Сирии.
Манбидж, расположенный к западу от реки Евфрат, был занят при поддержке США Сирийскими демократическими силами, основу которых составляют ОНО, летом 2016 года.
В начале июня этого года Анкара и Вашингтон достигли договоренности о выводе отрядов ОНО из Манбиджа и о совместном патрулировании военными этого района.
В конце прошлой недели стало известно, что бойцы умеренной оппозиции из Сирийской свободной армии в сопровождении бронетехники и тяжелого вооружения прибыли в районы, граничащие с зоной, которую контролируют правительственные силы и курды, отмечает турецкое агентство.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее во вторник заявил, что Анкара и Вашингтон договорились о завершении реализации дорожной карты по Манбиджу до вывода американских войск из Сирии.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о решении вывести войска из Сирии.
В Анкаре заявили, что Турция самостоятельно может справиться с остающимися террористами на севере Сирии.
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