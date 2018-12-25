Турция стягивает войска и тяжелую технику к границе с Сирией

Эшелоны с большим количеством тяжелой бронетехники, артиллерии и военнослужащими прибывают во вторник по железной дороге в район турецкого города Килис на границе с Сирией, сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев.

По шоссе в Килис также направляются автоколонны с военной техникой, в том числе, бронемашины и трейлеры с зачехленным грузом.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил журналистам, что Анкара в соответствии с планами продолжает готовиться к операции в Сирии к востоку от реки Евфрат. "Все (военная операция - ИФ) спланировано и предусмотрено. Все идет согласно плану и с соблюдением расписания", - приводит слова Х.Акара турецкая газета "Хюрриет".

Министр также заявил, что в ближайшие дни проведет переговоры с представителями США по вопросу договоренностей Анкары и Вашингтона в отношении сирийского города Манбидж.

12 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о скором начале антитеррористической операции на сирийской территории восточнее реки Евфрат. Однако 21 декабря Р.Эрдоган сообщил, что после разговора с президентом США Дональдом Трампом принял решение перенести на более поздний срок начало операции. На прошлой неделе Д.Трамп объявил, что решил вывести контингент США из Сирии, так как считает, что задача военных - уничтожение террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) - выполнена.