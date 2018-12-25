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СНГ 25.12.2018 20:38

Сроки остановки Nord Stream в 2019г аналогичны этому году - 2-я половина июля

Сроки остановки морского газопровода из России в Германию Nord Stream в 2019 году будут почти такие же, как и в 2018 году - вторая половина июля, свидетельствуют данные газотранспортных компаний NEL Gastransport GmbH и OPAL Gastransport GmbH & Co. KG.

Морская магистраль остановится 16 июля утром и не будет работать до утра 30 июля 2019 года.

В 2018 году ремонт на российско-германской магистрали продлился с утра 17 по утро 31 июля.

В сутки Nord Stream прокачивает около 170 млн кубометров газа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, ГАЗОПРОВОД, ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]