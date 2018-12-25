Сроки остановки Nord Stream в 2019г аналогичны этому году - 2-я половина июля

Сроки остановки морского газопровода из России в Германию Nord Stream в 2019 году будут почти такие же, как и в 2018 году - вторая половина июля, свидетельствуют данные газотранспортных компаний NEL Gastransport GmbH и OPAL Gastransport GmbH & Co. KG.
Морская магистраль остановится 16 июля утром и не будет работать до утра 30 июля 2019 года.
В 2018 году ремонт на российско-германской магистрали продлился с утра 17 по утро 31 июля.
В сутки Nord Stream прокачивает около 170 млн кубометров газа.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»