Вулкан Этна на Сицилии пока сохраняет активность

Извержение сицилийского вулкана Этна остается интенсивным, однако авиасообщение в Катании полностью восстановлено, сообщает во вторник газета "Стампа".
За время извержения специалисты зафиксировали более 750 подземных толчков, из которых два были достаточно сильными и ощущались в населенных пунктах, расположенных близ вулкана, отмечает газета.
Аэропорт города Катании, который работал в ограниченном режиме со вчерашнего дня, полностью восстановил свою работу в 13.00 по местному времени (15.00 мск).
Решение о восстановлении работы аэропорта было принято после того как эксперты из Национального института геофизики и вулканологии понизили уровень опасности от активности Этны с красного до оранжевого. Это означает, что выброс пепла вулканом, который может помешать работе авиации, заметно снизился по сравнению с уровнем, зафиксированным в понедельник, отмечает газета.
Ученые полагают, что активность вулкана в настоящее время не близится к завершению, сообщает газета.
Вулкан активизировался утром 24 декабря, из-за чего итальянские СМИ прозвали активность вулкана "рождественским извержением". В районе 9.00 по местному времени (11.00 мск) в понедельник итальянские ученые зафиксировали серию из 130 подземных толчков вблизи вулкана, магнитуда самых сильных из которых превосходила 4.
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 27 нарушений - Минобороны Азербайджана
Мехрибан Алиева лично не пользуется соцсетями - Секретариат I вице-президента Азербайджана
Президент Алиев ознакомился с новым учебным зданием Полицейской академии
Добыча нефти на Кашагане в ближайшие три года достигнет 450 тыс. б/с - глава Минэнерго Казахстана
Налоговое бремя в Азербайджане составляет немногим выше 40% - оценка ВБ и PwC
В Азербайджане будет внедрена система E-bilet на междугородных и внутригородских автобусных маршрутах
Баку в тройке наиболее популярных у россиян городов СНГ для новогоднего отдыха
Президент Алиев наградил главу Союза архитекторов Азербайджана орденом «Шараф»
Президент Алиев поздравил азербайджанцев мира с предстоящим Днем солидарности
Правительство Азербайджана в 2019г направит 53,5 млн манатов на газификацию в регионах
ИВ Биласуварского района направит около 3 млн манатов на строительство жилого дома
Азерсу получит 23 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Габалы
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Компания Bakcell в очередной раз поддержала студентов и выпускников
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
В Баку подвели итоги проекта «Книги и писатели – юбиляры 2018 года»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»