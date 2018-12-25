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Дальнее зарубежье 25.12.2018 21:07

Вулкан Этна на Сицилии пока сохраняет активность

Извержение сицилийского вулкана Этна остается интенсивным, однако авиасообщение в Катании полностью восстановлено, сообщает во вторник газета "Стампа".

За время извержения специалисты зафиксировали более 750 подземных толчков, из которых два были достаточно сильными и ощущались в населенных пунктах, расположенных близ вулкана, отмечает газета.

Аэропорт города Катании, который работал в ограниченном режиме со вчерашнего дня, полностью восстановил свою работу в 13.00 по местному времени (15.00 мск).

Решение о восстановлении работы аэропорта было принято после того как эксперты из Национального института геофизики и вулканологии понизили уровень опасности от активности Этны с красного до оранжевого. Это означает, что выброс пепла вулканом, который может помешать работе авиации, заметно снизился по сравнению с уровнем, зафиксированным в понедельник, отмечает газета.

Ученые полагают, что активность вулкана в настоящее время не близится к завершению, сообщает газета.

Вулкан активизировался утром 24 декабря, из-за чего итальянские СМИ прозвали активность вулкана "рождественским извержением". В районе 9.00 по местному времени (11.00 мск) в понедельник итальянские ученые зафиксировали серию из 130 подземных толчков вблизи вулкана, магнитуда самых сильных из которых превосходила 4.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ВУЛКАН, АКТИВНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]