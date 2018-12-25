Вулкан Этна на Сицилии пока сохраняет активность

Извержение сицилийского вулкана Этна остается интенсивным, однако авиасообщение в Катании полностью восстановлено, сообщает во вторник газета "Стампа".

За время извержения специалисты зафиксировали более 750 подземных толчков, из которых два были достаточно сильными и ощущались в населенных пунктах, расположенных близ вулкана, отмечает газета.

Аэропорт города Катании, который работал в ограниченном режиме со вчерашнего дня, полностью восстановил свою работу в 13.00 по местному времени (15.00 мск).

Решение о восстановлении работы аэропорта было принято после того как эксперты из Национального института геофизики и вулканологии понизили уровень опасности от активности Этны с красного до оранжевого. Это означает, что выброс пепла вулканом, который может помешать работе авиации, заметно снизился по сравнению с уровнем, зафиксированным в понедельник, отмечает газета.

Ученые полагают, что активность вулкана в настоящее время не близится к завершению, сообщает газета.

Вулкан активизировался утром 24 декабря, из-за чего итальянские СМИ прозвали активность вулкана "рождественским извержением". В районе 9.00 по местному времени (11.00 мск) в понедельник итальянские ученые зафиксировали серию из 130 подземных толчков вблизи вулкана, магнитуда самых сильных из которых превосходила 4.