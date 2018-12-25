В Иране призвали к укреплению сотрудничества с российскими ВС в борьбе с терроризмом

Вооруженные силы России и Ирана должны укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом, заявил во вторник начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, чьи слова приводит телеканал "Пресс ТВ".

По его информации, такое заявление он сделал на встрече в Тегеране во вторник с заместителем начальника Генштаба ВС РФ Игорем Осиповым.

"Геополитические и геостратегические возможности Ирана и России требуют, чтобы вооруженные силы двух стран развивали свое сотрудничество на долгосрочную перспективу и разрабатывали планы, и работали над ними в рамках соглашений совместной военной комиссии", - отметил М.Багери.

Он отметил, что успехи вооруженных сил России и Ирана в сфере борьбы с терроризмом "указывают на решительность и возможности Ирана и России в борьбе с существующими угрозами".

Ранее сообщалось, что план сотрудничества в военной области на 2019 год подписан по итогам прошедшего в Тегеране второго заседания российско-иранской рабочей группы.

Заседание прошло под председательством И.Осипова и заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Ирана Гадира Незами, сообщали во вторник иранские СМИ.

По их данным, делегации "обсудили пути расширения сотрудничества между Вооруженными силами двух стран". В центре внимания консультаций были вопросы активизации совместных шагов в борьбе с терроризмом, сообщили СМИ.