В Иране призвали к укреплению сотрудничества с российскими ВС в борьбе с терроризмом

Вооруженные силы России и Ирана должны укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом, заявил во вторник начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, чьи слова приводит телеканал "Пресс ТВ".
По его информации, такое заявление он сделал на встрече в Тегеране во вторник с заместителем начальника Генштаба ВС РФ Игорем Осиповым.
"Геополитические и геостратегические возможности Ирана и России требуют, чтобы вооруженные силы двух стран развивали свое сотрудничество на долгосрочную перспективу и разрабатывали планы, и работали над ними в рамках соглашений совместной военной комиссии", - отметил М.Багери.
Он отметил, что успехи вооруженных сил России и Ирана в сфере борьбы с терроризмом "указывают на решительность и возможности Ирана и России в борьбе с существующими угрозами".
Ранее сообщалось, что план сотрудничества в военной области на 2019 год подписан по итогам прошедшего в Тегеране второго заседания российско-иранской рабочей группы.
Заседание прошло под председательством И.Осипова и заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Ирана Гадира Незами, сообщали во вторник иранские СМИ.
По их данным, делегации "обсудили пути расширения сотрудничества между Вооруженными силами двух стран". В центре внимания консультаций были вопросы активизации совместных шагов в борьбе с терроризмом, сообщили СМИ.
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