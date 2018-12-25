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Регион 25.12.2018 22:19

В Иране призвали к укреплению сотрудничества с российскими ВС в борьбе с терроризмом

Вооруженные силы России и Ирана должны укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом, заявил во вторник начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, чьи слова приводит телеканал "Пресс ТВ".

По его информации, такое заявление он сделал на встрече в Тегеране во вторник с заместителем начальника Генштаба ВС РФ Игорем Осиповым.

"Геополитические и геостратегические возможности Ирана и России требуют, чтобы вооруженные силы двух стран развивали свое сотрудничество на долгосрочную перспективу и разрабатывали планы, и работали над ними в рамках соглашений совместной военной комиссии", - отметил М.Багери.

Он отметил, что успехи вооруженных сил России и Ирана в сфере борьбы с терроризмом "указывают на решительность и возможности Ирана и России в борьбе с существующими угрозами".

Ранее сообщалось, что план сотрудничества в военной области на 2019 год подписан по итогам прошедшего в Тегеране второго заседания российско-иранской рабочей группы.

Заседание прошло под председательством И.Осипова и заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Ирана Гадира Незами, сообщали во вторник иранские СМИ.

По их данным, делегации "обсудили пути расширения сотрудничества между Вооруженными силами двух стран". В центре внимания консультаций были вопросы активизации совместных шагов в борьбе с терроризмом, сообщили СМИ.

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Тэги: ИРАН, РОССИЯ, ТЕРРОРИЗМ, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]