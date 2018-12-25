В Эстонии негативное отношение к государству станет преступлением

Парламент Эстонии принял поправки к Пенитенциарному кодексу, согласно которым создание или поддержание негативного отношения к Эстонской Республике будет считаться преступлением.
В Пенитенциарный кодекс Эстонии внесены изменения, которые уточнят состав преступлений, направленных против безопасности, независимости и территориальной целостности Эстонской Республики, сообщил во вторник портал телерадиовещания Rus.ERR.
За совершение преступлений против Эстонской Республики будет установлена ответственность и для юридических лиц.
Во избежание правовых пробелов в качестве отдельного преступления будет рассматриваться разведдеятельность, осуществляемая служащим служб разведки или безопасности иностранного государства или действующим в его интересах или по его заданию другим лицом и направленная против безопасности Эстонской Республики, а также поддержка такой деятельности.
Также будет уточнен состав преступлений, направленных на создание или поддержание негативного отношения к Эстонской Республике и оказание противогосударственного влияния на должностное лицо.
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 27 нарушений - Минобороны Азербайджана
Мехрибан Алиева лично не пользуется соцсетями - Секретариат I вице-президента Азербайджана
Президент Алиев ознакомился с новым учебным зданием Полицейской академии
Добыча нефти на Кашагане в ближайшие три года достигнет 450 тыс. б/с - глава Минэнерго Казахстана
Налоговое бремя в Азербайджане составляет немногим выше 40% - оценка ВБ и PwC
В Азербайджане будет внедрена система E-bilet на междугородных и внутригородских автобусных маршрутах
Баку в тройке наиболее популярных у россиян городов СНГ для новогоднего отдыха
Президент Алиев наградил главу Союза архитекторов Азербайджана орденом «Шараф»
Президент Алиев поздравил азербайджанцев мира с предстоящим Днем солидарности
Правительство Азербайджана в 2019г направит 53,5 млн манатов на газификацию в регионах
ИВ Биласуварского района направит около 3 млн манатов на строительство жилого дома
Азерсу получит 23 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Габалы
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Компания Bakcell в очередной раз поддержала студентов и выпускников
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
В Баку подвели итоги проекта «Книги и писатели – юбиляры 2018 года»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»