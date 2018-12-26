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Дальнее зарубежье 26.12.2018 09:16

Япония объявит о своем выходе из Международной комиссии по промыслу китов в среду - СМИ

Япония объявит в среду о том, что собирается прекратить членство в Международной комиссии по промыслу китов с нового 2019 года, сообщает "Майнити" со ссылкой на правительственные источники.

По словам собеседника издания, правительство Японии приняло такое решение, поскольку попытки страны в течение последних 30 лет возобновить коммерческий промысел относительно обильных видов китов, таких как северный малый полосатик, были пресечены странами, ведущими борьбу с китобойным промыслом.

Другие источники отметили, что правительство рассматривает возможность коммерческого китобойного промысла только в морях вблизи Японии, а также в исключительной экономической зоне страны.

Чтобы покинуть организацию в следующем году, Токио необходимо уведомить комиссию о своем решении до 1 января 2019 года.

Как отмечает издание, выход Японии из Международной комиссии по промыслу китов может вызвать критику со стороны стран, выступающих против практики китобойного промысла.

Попытки страны возобновить коммерческий китобойный промысел всегда пресекались такими странами, как Австралия и Новая Зеландия.

Газета напоминает, что официально Япония прекратила коммерческий китобойный промысел в соответствии с мораторием Международной комиссии по промыслу китов в 1982 году. Однако, страна продолжает охотиться на китов с 1987 года, объясняя это "научными исследованиями".

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Тэги: ЯПОНИЯ, КИТЫ, ПРОМЫСЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]