Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9407 RUR   0.0248 GBR   2.1587 TRY   0.3202

Цена на нефть

    $/bbl WTI 42.53 -3.06 Brent 50.47 -3.35

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 28 Дек 29 Дек

Дальнее зарубежье 26.12.2018 09:25

ИГ взяло на себя ответственность за атаку на МИД Ливии в Триполи - СМИ

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за атаку на МИД Ливии в Триполи, сообщают зарубежные СМИ.

Согласно сообщению, атаку на министерство иностранных дел Ливии в Триполи совершили три боевика группировки с поясами смертников и автоматическим оружием.

По информации СМИ, атака на МИД началась с поджога трех машин рядом со зданием министерства. Затем нападавшие открыли стрельбу, пытаясь прорваться в здание. Один террорист был убит охранниками МИД, двум другим удалось проникнуть внутрь здания, где они подорвали себя.

Минздрав Ливии информировал, что, по меньшей мере, три человека, помимо самих террористов, были убиты, 21 ранен.

Как заявил министр иностранных дел страны Мухаммедат-Тахир Сиала, одним из погибших был старший дипломат Ибрахимаш-Шейби.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛИВИЯ, МИД, ВЗРЫВ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ


Похожие новости


Патрушев обсудил с главой МИД Ливии проблематику внутриливийского урегулирования и борьбу с терроризмом Объявленные парламентские выборы могут помочь снизить напряженность в Ливии - МИД РФ В Ливии необходимо наладить широкий национальный диалог с участием представителей всех слоев и групп населения - МИД РФ Группа российских дипломатов прибыла в Ливию для проработки вопроса о возобновлении деятельности посольства - МИД РФ МИД РФ: Похищение премьера Ливии показывает, насколько хрупка стабильность в этой стране Теракт произошел у представительства МИД Ливии в Бенгази

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]