Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9407 RUR   0.0248 GBR   2.1587 TRY   0.3202

Цена на нефть

    $/bbl WTI 42.53 -3.06 Brent 50.47 -3.35

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 28 Дек 29 Дек

Дальнее зарубежье 26.12.2018 09:46

В Китае задержан злоумышленник, угнавший автобус и насмерть задавивший восемь человек

Полиция китайского города Лунян восточной провинции Фуцзянь задержала 48-летнего мужчину по фамилии Цю, который накануне угнал автобус и умышленно врезался в пешеходов, что привело к гибели восьми человек, сообщили китайские СМИ.

Причиной поступка стала ссора злоумышленника с местными властями, с которыми у него давно были разногласия.

"Результаты предварительного расследования свидетельствуют, что в тот день у подозреваемого возник конфликт с представителем властей, пришедшим к нему домой. Злоумышленник набросился на чиновника с ножом, затем угнал автобус, который использовал для наезда на пешеходов", - сообщило агентство "Синьхуа".

В результате наезда на месте погибли восемь человек, еще 22 получили ранения различной степени тяжести.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, АВТОБУС, УГОН, ЗЛОУМЫШЛЕННИК


Похожие новости


Угонщик автобуса задавил в Китае пять человек, более 20 ранены Автобус перевернулся в Китае, 19 человек погибли Почти 20 человек стали жертвами ДТП с автобусом в Китае - ТВ 10 человек погибли, более 40 ранены в ДТП с автобусом в Китае - СМИ Пожар в автобусе унес жизни не менее 10 человек в Китае

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]