Ракетная атака Израиля на пригороды Дамаска привела к ранению трех солдат - телевидение Сирии

Сирийская противовоздушная оборона (ПВО) отразила атаку нескольких ракет в небе над Дамаском, сообщает государственный телеканал Сирии со ссылкой на военный источник.

"Наши средства ПВО столкнулись с враждебными ракетами, запущенными израильскими военными самолетами с ливанских территорий, и сбили большинство из них до того, как они достигли своих целей", - заявил военный источник.

По его данным, в результате нападения был обстрелян склад оружия, а три солдата получили ранения.

Ранее израильская газета Jerusalem Post сообщала, что самолеты Израиля, выполнявшие операцию, находились в ливанском воздушном пространстве. Их удар был нацелен на военный объект в районе сирийской столицы.

Израильские военные регулярно наносят ракетные удары по территории Сирии. Обычно мишенями становятся объекты, имеющие отношение к поддерживающим Дамаск бойцам ливанской группировки "Хезболла", или к находящимся на сирийской территории иранским военным советникам.