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Дальнее зарубежье 26.12.2018 10:00

Ракетная атака Израиля на пригороды Дамаска привела к ранению трех солдат - телевидение Сирии

Сирийская противовоздушная оборона (ПВО) отразила атаку нескольких ракет в небе над Дамаском, сообщает государственный телеканал Сирии со ссылкой на военный источник.

"Наши средства ПВО столкнулись с враждебными ракетами, запущенными израильскими военными самолетами с ливанских территорий, и сбили большинство из них до того, как они достигли своих целей", - заявил военный источник.

По его данным, в результате нападения был обстрелян склад оружия, а три солдата получили ранения.

Ранее израильская газета Jerusalem Post сообщала, что самолеты Израиля, выполнявшие операцию, находились в ливанском воздушном пространстве. Их удар был нацелен на военный объект в районе сирийской столицы.

Израильские военные регулярно наносят ракетные удары по территории Сирии. Обычно мишенями становятся объекты, имеющие отношение к поддерживающим Дамаск бойцам ливанской группировки "Хезболла", или к находящимся на сирийской территории иранским военным советникам.

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Тэги: СИРИЯ, ИЗРАИЛЬ, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]