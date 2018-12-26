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Дальнее зарубежье 26.12.2018 09:20

Трамп поздравил страну с Рождеством и выразил уверенность, что Америка станет первой державой мира

Президент США Дональд Трамп в своем "Твиттере" поздравил всех американцев, включая "фейковые СМИ", с Рождеством.

"Надеюсь, все, включая фейковые СМИ, хорошо проводят Рождество!", - написал президент.

Он отметил: "В нашей стране все хорошо. Мы защищаем границы, заключаем прекрасные новые торговые соглашения, возвращаем домой наших военных".

"В конечном итоге мы сделаем Америку первой. СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА (заглавными буквами в тексте твита - ИФ)!".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ТРАМП, РОЖДЕСТВО, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]