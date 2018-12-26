Трамп поздравил страну с Рождеством и выразил уверенность, что Америка станет первой державой мира

Президент США Дональд Трамп в своем "Твиттере" поздравил всех американцев, включая "фейковые СМИ", с Рождеством.

"Надеюсь, все, включая фейковые СМИ, хорошо проводят Рождество!", - написал президент.

Он отметил: "В нашей стране все хорошо. Мы защищаем границы, заключаем прекрасные новые торговые соглашения, возвращаем домой наших военных".

"В конечном итоге мы сделаем Америку первой. СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА (заглавными буквами в тексте твита - ИФ)!".