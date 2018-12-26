Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9407 RUR   0.0248 GBR   2.1587 TRY   0.3202

Цена на нефть

    $/bbl WTI 42.53 -3.06 Brent 50.47 -3.35

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 28 Дек 29 Дек

ТЭК 26.12.2018 09:24

Нефть Brent упала ниже $50 за баррель впервые с июля 2017 г

Brent стабилизировалась в среду после падения ранее в ходе торгов ниже $50 за баррель впервые с июля 2017 года, цена WTI растет.

Сигналы ослабления темпов экономического подъема по всему миру привели к формированию "медвежьего" тренда на многих фондовых рынках, что спровоцировало резкое сокращение спроса на рискованные активы, включая нефть.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 составляет $50,39 за баррель, что на $0,08 (0,16%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В течение сессии цена опускалась до $49,93 за баррель. В понедельник эти контракты подешевели на $3,35 (6,22%) - до $50,47 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,17 (0,4%) - до $42,7 за баррель. По итогам торгов 24 декабря контракт снизился в цене на $3,06 (6,71%) - до $42,53 за баррель.

Цены на нефть упали более чем на 40% с максимального за 4 года уровня, зафиксированного в октябре, в связи с опасениями избытка предложения на нефтяном рынке.

Страны ОПЕК+ ранее в этом месяце договорились о сокращении добычи, однако инвесторы сомневаются, что снижение производства нефти будет достаточным, чтобы сократить избыток в условиях близкого к рекордному уровню добычи в США.

"Сейчас мы видим несколько "медвежьих" факторов на нефтяном рынке, и ситуация вряд ли улучшится в ближайшее время. "Медвежий" тренд, вероятно, сохранится еще какое-то время", - отмечает аналитик по сырьевым рынкам Rakuten Securities в Токио Сатору Йосида.

"Цены на нефть могут подняться, если ОПЕК+ объявит о новых мерах, включая дополнительное сокращение добычи", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил накануне, что нефтяной рынок, по его мнению, будет более стабильным в первом полугодии 2019 года благодаря соглашению о снижении добычи, заключенному ранее странами ОПЕК+.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ


Похожие новости


Нефть восстанавливается после недельного падения, Brent поднялась до $54,38 за баррель WTI перешла к росту, но завершает неделю рекордным снижением цены за 4 года Нефть дешевеет, увеличивая недельное падение; Brent торгуется ниже $54 за баррель Нефть дорожает утром в пятницу и завершает неделю в минусе, Brent торгуется ниже $55 за баррель Цены на нефть ускорили падение, Brent опускалась ниже $55 за баррель впервые с 2017г Нефть резко дешевеет после заседания ФРС, Brent опустилась до $56,2 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]