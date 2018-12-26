Мажилис Казахстана одобрил ратификацию конвенции о правовом статусе Каспия

Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана на пленарном заседании в среду одобрил проект закона "О ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря", сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".
Согласно законотворческой процедуре, документ будет направлен на рассмотрение сената.
Конвенция была подписана пятеркой прикаспийских государств - Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркменистан - в казахстанском Актау 12 августа 2018 года.
"В Актау главы наших государств подписали основополагающий для региона договор, конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Делегациями была проделана большая кропотливая работа над базовым документом с учетом интересов всех сторон", - сказал глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов, представляя законопроект в мажилисе.
Цель документа заключается в определении и регулировании прав и обязательств сторон в отношении использования Каспийского моря, включая его воды, дно, недра, природные ресурсы и воздушное пространство.
Урегулирование статуса Каспийского моря и создание правового режима международного, политического и культурно-гуманитарного сотрудничества было и остается стратегически важным направлением для всех прибрежных государств.
Документ устанавливает принципы деятельности сторон на море: уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости, суверенного равенства государств, неприменения силы или угрозы силой. Также принципы предусматривают взаимное уважение, сотрудничество, невмешательство во внутренние дела друг друга, использование Каспийского моря в мирных целях, превращение его в зону мира, добрососедства, дружбы и сотрудничества.
Согласно конвенции, деятельность сторон в Каспийском море может проводиться в целях судоходства, промысла, использования и охраны водных биоресурсов, разведки и разработки ресурсов его дна и недр.
Акватория моря разграничивается на внутренние воды, территориальные воды, не превышающие по ширине 15 морских миль, отмеряемых от исходных линий, рыболовные зоны шириной 10 морских миль, прилегающие к территориальным водам и общее водное пространство.
Каждая сторона в своей рыболовной зоне обладает исключительным правом на промысел водных биоресурсов согласно конвенции.
Конвенция фиксирует положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав. Согласно конвенции, пять прикаспийских государств несут ответственность за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами.
Участники конвенции предоставляют судам под флагами других сторон буксировку, спасательные операции, свободный доступ в свои порты, их использование для погрузки и выгрузки грузов, посадки и высадки пассажиров, уплату корабельных сборов и использование услуг, предназначенных для судоходства.
В осуществление своего суверенитета каждая сторона имеет исключительное право регулировать, разрешать и проводить морские научные исследования в своих территориальных водах. Суда под флагами участников конвенции могут проводить подобные исследования в водах другой стороны только с ее письменного разрешения и на установленных ею условиях.
Страны могут прокладывать подводные кабели и трубопроводы по дну Каспийского моря, обязуясь защищать и сохранять экосистему.
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