Добыча нефти в Казахстане в 2018 году вырастет на 4,7%, до 90,3 млн тонн - Минэнерго

Добыча нефти в Казахстане в 2018 году составит 90,3 млн тонн, что на 4,7% выше показателей прошлого года, сообщил глава Минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев.
"По оперативным данным, добыча нефти составит 90,3 млн тонн, это на 4,7% больше к 2017 году (2017 год - 86,2 млн тонн)", - сказал К. Бозумбаев на брифинге по итогам года в Астане в среду.
По его данным, добыча нефти по трем крупным проектам составит 53,9 млн тонн, в том числе на месторождении Кашаган - 13,2 млн тонн (+20% к плану 2018г), на Тенгизе - 28,6 млн тонн (+3,3% к плану 2018г), на Карачаганаке - 12,1 млн тонн (+0,8% к плану 2018г).
Экспорт нефти составит 71,5 млн тонн, что на 2,4% больше по сравнению с показателями 2017 года.
Объем переработки нефти ожидается на уровне 16,1 млн тонн с ростом на 8% к 2017 году.
План добычи нефти на 2018 год составлял 87 млн тонн.
Согласно скорректированному макроэкономическому прогнозу правительства, ожидаемый объем добычи нефти в 2019 году составит 88 млн тонн с ростом до 99 млн тонн в 2023 году.
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