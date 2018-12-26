В Азербайджане будет внедрена система E-bilet на междугородных и внутригородских автобусных маршрутах

ООО «Организация по перевозке автомобильным транспортом» планирует в 2019 году внедрить систему электронного билета на внутригородских, междугородних регулярных автобусных маршрутах, для проекта E-Taxi и информационной системы автотранспорта, говорится в объявлении общества.

Для реализации проекта компания объявила отбор консультанта.

Отбор производится методом открытого тендера и включает 6 лотов.

Лот-1 включает отбор консультанта для подготовки концепции и проектных документов для внедрения систем электронных билетов (E-Bilet) на регулярных внутригородских и междугородних (межрайонных) автобусных маршрутах.

Лот-2 - подготовку концепции и проектных документов для внедрения системы электронных накладных (E-Qaime) в грузоперевозках.

Лот-3 - подготовку концепции и проектных документов для подготовки проекта программного обеспечения E-Taxi.

Лот-4 – отбор поставщика программного обеспечения операций с такси.

Лот-5 - отбор консультанта для подготовки концепции и проектных документов для внедрения информационных систем (ANIS) на автотранспорте.

Лот-6 - отбор консультанта для подготовки концепции и проектных документов для интеграции в ANIS систем E-Bilet, E-Qaime и E-Taxi.

В тендере могут принять участие компании, обладающие необходимыми техническими и материальными возможностями. Стоимость участия – 100 манатов.

Критериями оценки тендерных предложений станут: низкая цена, высокое качество, своевременное выполнение контракта, опыт в выполнении аналогичных работ.

Тендерные предложения компаний принимаются до 11 февраля 2019 года. Тендерная процедур состоится 12 февраля.

Телефон для справок: (+99412) 561-76-03

Н.Аббасова