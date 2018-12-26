Германия против размещения в Европе новых ракет в случае разрыва ДРСМД - глава МИД

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин выступает против размещения в Европе новых ракет средней дальности с ядерными боеголовками, если договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратит действие.

"Европа ни в коем случае не должна становиться ареной для дебатов о наращивании вооружений. Размещение новых ракет средней дальности столкнулось бы в Германии с широким сопротивлением", - приводит слова министра газета "Тиролер Тагесцайтунг".

По его словам, "наращивание ядерного вооружения, безусловно, представляет собой ложный ответ".

"Логика модернизации берет начало во временах холодной войны. Политика 80-х годов не помогает отвечать на вопросы современности", - отметил Х.Маас.

20 октября американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. Он пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона якобы нарушает положения его соглашения. В свою очередь госсекретарь Майк Помпео заявил, что США начнут процедуру выхода из ДРСМД, если Россия в течение двух месяцев не начнет вновь исполнять его положения.