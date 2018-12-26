Глава МИД Пакистана: Московский формат по афганскому урегулированию очень важен

Глава МИД Пакистана Шах Махмуд Куреши отметил важность московского формата по Афганистану, а также участия Москвы и Вашингтона в решении кризиса в этой стране.

Об этом он сказал перед началом переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Позвольте поблагодарить вас за решимость и за успешное завершение московского формата по Афганистану, который был очень важен для нас. Это очень важный формат", - отметил глава МИД Пакистана.

"Пакистан в своих контактах с США отмечает, что Москва и Вашингтон должны быть частью решения кризиса в Афганистане, если мы хотим, чтобы в этой стране надолго установился мир", - подчеркнул он.

Кроме того, глава пакистанского внешнеполитического ведомства отметил, что Россия - важный партнер Пакистана.

"Москва играет важную роль по продвижению к миру и примирению в нашем регионе. Россия делает все необходимое и выражает обеспокоенность в связи с тем, как развивается ситуация в области региональной безопасности", - отметил он.