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Дальнее зарубежье 26.12.2018 13:30

Глава МИД Пакистана: Московский формат по афганскому урегулированию очень важен

Глава МИД Пакистана Шах Махмуд Куреши отметил важность московского формата по Афганистану, а также участия Москвы и Вашингтона в решении кризиса в этой стране.

Об этом он сказал перед началом переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Позвольте поблагодарить вас за решимость и за успешное завершение московского формата по Афганистану, который был очень важен для нас. Это очень важный формат", - отметил глава МИД Пакистана.

"Пакистан в своих контактах с США отмечает, что Москва и Вашингтон должны быть частью решения кризиса в Афганистане, если мы хотим, чтобы в этой стране надолго установился мир", - подчеркнул он.

Кроме того, глава пакистанского внешнеполитического ведомства отметил, что Россия - важный партнер Пакистана.

"Москва играет важную роль по продвижению к миру и примирению в нашем регионе. Россия делает все необходимое и выражает обеспокоенность в связи с тем, как развивается ситуация в области региональной безопасности", - отметил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ПАКИСТАН, АФГАНИСТАН, УРЕГУЛИРОВАНИЕ, ФОРМАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]