Министры энергетики Казахстана, РФ, Саудовской Аравии и ОАЭ обсудили по телефону ход выполнения сделки ОПЕК+

Главы Минэнерго Казахстана, РФ, Саудовской Аравии и ОАЭ созванивались для обсуждения ситуации на рынке нефти, сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

"Мы предполагаем, что мы (Казахстан - ИФ-К) свои обязательства (в рамках сделки ОПЕК+) полностью выполним. Мы созванивались, у меня был разговор с министром энергетики Саудовской Аравии, с Российской Федерацией, с министром ОАЭ. Мы разговаривали с господином Баркиндо (Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо - ИФ-К)", - сказал К.Бозумбаев на брифинге в Астане в среду.

"Мы предполагаем, что в январе какое-то заявление будет со стороны стран ОПЕК и не-ОПЕК для того, чтобы поддержать рынок", - добавил К.Бозумбаев.

По его словам, это может быть заявление о том, что участники сделки будут строго придерживаться своих обязательств. "(Стоит - ИФ-К) вопрос доверия к соглашению от 7 декабря, потому что это тоже влияет на настроение трейдеров", - уточнил глава Минэнерго журналистам.

Он отметил, что рынок находится под влиянием и других фундаментальных факторов, таких как изменение процентной ставки ФРС США, недоговоренности и торговые войны в мире, которые также влияют на снижение роста крупнейших экономик мира.

"Трейдеры считают, что, возможно, будет снижение потребления (нефти - ИФ-К). Страны ОПЕК и крупнейшие страны не-ОПЕК своими энергичными мерами должны в январе, феврале и марте выровнить ситуацию, вследствие чего цены на нефть должны стабилизироваться", - пояснил К.Бозумбаев.

Как сообщалось, 7 декабря в Вене страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти в первом полугодии 2019 года на 1,2 млн б/с от уровня октября 2018 года. При этом страны ОПЕК взяли на себя обязательство снизить добычу на 800 тыс. б/с (на 2,5% от объема добычи каждой страны), а страны не-ОПЕК на 400 тыс. б/с (на 2% для каждой страны). Таким образом, доля России в общем сокращении составит 228 тыс. б/с, Саудовской Аравии - около 266 тыс. б/с. Освобождение от сделки получили Иран, Венесуэла и Ливия.

Цена нефти марки Brent упала в среду ниже отметки в $50 за баррель, что произошло впервые с июля 2017 года, на фоне продолжающейся нестабильности на мировых финансовых рынках.