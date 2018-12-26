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СНГ 26.12.2018 13:31

Путин обозначит основные линии работы правительства

Президент РФ Владимир Путин в ходе традиционной предновогодней встречи с правительством не только поздравит членов кабинета министров с Новым годом, но и обозначит акценты в их работе на перспективу, сообщили в Кремле.

"Днем в среду президент приедет в Дом правительства, где поздравит членов правительства с Новым годом. Это традиционная предновогодняя встреча президента с кабинетом министров, которая, однако, не ограничивается обменом поздравлениями. Как правило, дается оценка результатам работы правительства по году, рисуются основные линии работы на предстоящий период, расставляются необходимые акценты", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также сообщил, что по возвращении в Кремль В.Путин проведет также традиционную в конце года встречу с представителями российских деловых кругов и объединений.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]