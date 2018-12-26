Путин обозначит основные линии работы правительства

Президент РФ Владимир Путин в ходе традиционной предновогодней встречи с правительством не только поздравит членов кабинета министров с Новым годом, но и обозначит акценты в их работе на перспективу, сообщили в Кремле.
"Днем в среду президент приедет в Дом правительства, где поздравит членов правительства с Новым годом. Это традиционная предновогодняя встреча президента с кабинетом министров, которая, однако, не ограничивается обменом поздравлениями. Как правило, дается оценка результатам работы правительства по году, рисуются основные линии работы на предстоящий период, расставляются необходимые акценты", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он также сообщил, что по возвращении в Кремль В.Путин проведет также традиционную в конце года встречу с представителями российских деловых кругов и объединений.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»