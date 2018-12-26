Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2018 году составит 2,3% - Центробанк

Центральный банк Азербайджана прогнозирует среднегодовую инфляцию конец 2018 года на уровне 2,3%.

«Инфляционные ожидания бизнеса за прошедшие два месяца (ноябрь-декабрь ИФ) снизились в секторах торговли и услуг, повысились в сферах ненефтяной перерабатывающей промышленности и строительства. Что касается инфляционных ожиданий домохозяйств, то они различаются по доходным группам. В целом, последние прогнозы позволяют сказать, что показатель инфляции на конец 2018 года составит 2,3%», - отмечается в сообщении ЦБА, распространенном в среду.

Среднегодовая инфляция по итогам 11 месяцев 2018 года составила 2,3%, в ноябре – 0,6%.

По оценкам ЦБА, в балансе инфляционных рисков сохраняется равновесие, основным стабилизирующим фактором являются устойчивые макроэкономические рамки.

«Но стоит учитывать, что данный баланс является динамичным, и ряд внутренних и внешних процессов могут активизировать риск роста инфляции. К внешним факторам можно отнести ценовую неопределенность на нефтяном рынке, изменения курса валюты и рост инфляции в основных торговых партнеров», - отмечается в сообщении.

Правительство Азербайджана по итогам 2018 года ожидает среднегодовую инфляцию на уровне 3,1%.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2017 году составила 12,9%

А.Мамедов