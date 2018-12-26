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Макроэкономика 26.12.2018 13:40

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2018 году составит 2,3% - Центробанк

Центральный банк Азербайджана прогнозирует среднегодовую инфляцию конец 2018 года на уровне 2,3%.

«Инфляционные ожидания бизнеса за прошедшие два месяца (ноябрь-декабрь ИФ) снизились в секторах торговли и услуг, повысились в сферах ненефтяной перерабатывающей промышленности и строительства. Что касается инфляционных ожиданий домохозяйств, то они различаются по доходным группам. В целом, последние прогнозы позволяют сказать, что показатель инфляции на конец 2018 года составит 2,3%», - отмечается в сообщении ЦБА, распространенном в среду.

Среднегодовая инфляция по итогам 11 месяцев 2018 года составила 2,3%, в ноябре – 0,6%.

По оценкам ЦБА, в балансе инфляционных рисков сохраняется равновесие, основным стабилизирующим фактором являются устойчивые макроэкономические рамки.

«Но стоит учитывать, что данный баланс является динамичным, и ряд внутренних и внешних процессов могут активизировать риск роста инфляции. К внешним факторам можно отнести ценовую неопределенность на нефтяном рынке, изменения курса валюты и рост инфляции в основных торговых партнеров», - отмечается в сообщении.

Правительство Азербайджана по итогам 2018 года ожидает среднегодовую инфляцию на уровне 3,1%.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2017 году составила 12,9%

А.Мамедов

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Тэги: ЦБА, ИНФЛЯЦИЯ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]