Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2018 году составит 2,3% - Центробанк

Центральный банк Азербайджана прогнозирует среднегодовую инфляцию конец 2018 года на уровне 2,3%.
«Инфляционные ожидания бизнеса за прошедшие два месяца (ноябрь-декабрь ИФ) снизились в секторах торговли и услуг, повысились в сферах ненефтяной перерабатывающей промышленности и строительства. Что касается инфляционных ожиданий домохозяйств, то они различаются по доходным группам. В целом, последние прогнозы позволяют сказать, что показатель инфляции на конец 2018 года составит 2,3%», - отмечается в сообщении ЦБА, распространенном в среду.
Среднегодовая инфляция по итогам 11 месяцев 2018 года составила 2,3%, в ноябре – 0,6%.
По оценкам ЦБА, в балансе инфляционных рисков сохраняется равновесие, основным стабилизирующим фактором являются устойчивые макроэкономические рамки.
«Но стоит учитывать, что данный баланс является динамичным, и ряд внутренних и внешних процессов могут активизировать риск роста инфляции. К внешним факторам можно отнести ценовую неопределенность на нефтяном рынке, изменения курса валюты и рост инфляции в основных торговых партнеров», - отмечается в сообщении.
Правительство Азербайджана по итогам 2018 года ожидает среднегодовую инфляцию на уровне 3,1%.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2017 году составила 12,9%
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»