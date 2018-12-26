Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9389 RUR   0.0247 GBR   2.1585 TRY   0.3211

Цена на нефть

    $/bbl WTI 42.53 -3.06 Brent 50.47 -3.35

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 28 Дек 29 Дек

СНГ 26.12.2018 14:14

Дата новой встречи Путина и Лукашенко пока не определена, они договорились провести ее до нового года - Песков

Дата новой встречи президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко пока не определена, но они действительно договорились продолжить диалог в ближайшее время, чтобы не допустить возникновения "клубков противоречий" в двусторонних отношениях, заявили в Кремле.

"Белорусской стороной ставится ряд вопросов, достаточно предметных. Есть вопросы, которые затрагиваются российской стороной. Обмен мнениями и работа на высшем уровне будет продолжена. Такое есть понимание у двух глав государств", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что лидеры двух стран "решили создать рабочую группу для урегулирования насущных вопросов двусторонней повестки дня", которую с российской стороны возглавит министр экономического развития Максим Орешкин.

"Дело в том, что тесные союзнические отношения подразумевают наличие большого количества оперативных вопросов и неизбежно возникают проблемные ситуации", - пояснил Д.Песков.

Поэтому, по его словам, "чтобы не допустить каких-то клубков противоречий два президента и условились провести еще одну встречу".

"Точной даты пока еще нет", - добавил пресс-секретарь президента.

Отвечая на уточняющий вопрос, почему встреча В.Путина и А.Лукашенко необходима до Нового года, Д.Песков сказал: "Некоторые новые экономические нюансы появляются после Нового года. Белорусская сторона, к примеру, считает, что необходима компенсация в связи с налоговым маневром. Российская сторона не во всем согласна".

Он отметил, что параллельно со встречей президентов России и Белоруссии во вторник представители правительств двух стран "также достаточно плотно пообщались".

"Разногласия сохраняются, и разговор будет продолжаться. Это обычные неизбежные проблемы. Такое бывает", - сказал Д.Песков.

По его словам, "главное - найти такие решения, которые устраивали бы и Минск, и Москву".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ЛУКАШЕНКО, СРОКИ


Похожие новости


Путин: "Авангард" обеспечит безопасность России на десятилетия Новый состав правительства активно включился в работу над национальными проектами - Путин Москва и Минск могут быть довольны развитием отношений, несмотря на вопросы в сфере энергетики - Путин Визит Путина в Сербию намечен на январь - Песков Путин поделился своими музыкальными предпочтениями Путин согласился с Трампом относительно того, что в Сирии по ИГИЛ нанесен серьезный удар

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]