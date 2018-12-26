Дата новой встречи Путина и Лукашенко пока не определена, они договорились провести ее до нового года - Песков

Дата новой встречи президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко пока не определена, но они действительно договорились продолжить диалог в ближайшее время, чтобы не допустить возникновения "клубков противоречий" в двусторонних отношениях, заявили в Кремле.

"Белорусской стороной ставится ряд вопросов, достаточно предметных. Есть вопросы, которые затрагиваются российской стороной. Обмен мнениями и работа на высшем уровне будет продолжена. Такое есть понимание у двух глав государств", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что лидеры двух стран "решили создать рабочую группу для урегулирования насущных вопросов двусторонней повестки дня", которую с российской стороны возглавит министр экономического развития Максим Орешкин.

"Дело в том, что тесные союзнические отношения подразумевают наличие большого количества оперативных вопросов и неизбежно возникают проблемные ситуации", - пояснил Д.Песков.

Поэтому, по его словам, "чтобы не допустить каких-то клубков противоречий два президента и условились провести еще одну встречу".

"Точной даты пока еще нет", - добавил пресс-секретарь президента.

Отвечая на уточняющий вопрос, почему встреча В.Путина и А.Лукашенко необходима до Нового года, Д.Песков сказал: "Некоторые новые экономические нюансы появляются после Нового года. Белорусская сторона, к примеру, считает, что необходима компенсация в связи с налоговым маневром. Российская сторона не во всем согласна".

Он отметил, что параллельно со встречей президентов России и Белоруссии во вторник представители правительств двух стран "также достаточно плотно пообщались".

"Разногласия сохраняются, и разговор будет продолжаться. Это обычные неизбежные проблемы. Такое бывает", - сказал Д.Песков.

По его словам, "главное - найти такие решения, которые устраивали бы и Минск, и Москву".