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Дальнее зарубежье 26.12.2018 13:42

Руководство Ирана ведет переговоры с талибами

Исламская Республика Иран и движение "Талибан" ведут переговоры с целью решения проблем безопасности в Афганистане, сообщил в среду секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

"Ряд встреч и переговоров с талибами проводился с ведома афганского правительства, и этот процесс будет продолжаться", - приводит агентство "Тасним" слова А.Шамхани, сказанные им в Кабуле на встрече с советником по национальной безопасности президента Афганистана Хамдуллой Мохибом.

Официальный представитель Ирана также предупредил о "серьезной угрозе" распространения террористической группировки "Исламское государство" в Афганистане, подчеркнув необходимость практических мер по противодействию "зловещему заговору, спонсируемому США и режимами региональных реакционеров".

А.Шамхани также указал на необходимость укрепления и увеличения числа пограничных постов для обеспечения безопасности вдоль границы между Ираном и Афганистаном.

Он также сообщил о готовности Ирана к сотрудничеству с Афганистаном в научной сфере и передаче технологий для содействия развитию соседнего государства.

В свою очередь, Х.Мохиб подтвердил решимость Афганистана бороться с терроризмом и добиться устойчивой безопасности по всей стране.

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Тэги: ИРАН, ТАЛИБЫ, АФГАНИСТАН, ПЕРЕГОВОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]