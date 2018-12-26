Руководство Ирана ведет переговоры с талибами

Исламская Республика Иран и движение "Талибан" ведут переговоры с целью решения проблем безопасности в Афганистане, сообщил в среду секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.
"Ряд встреч и переговоров с талибами проводился с ведома афганского правительства, и этот процесс будет продолжаться", - приводит агентство "Тасним" слова А.Шамхани, сказанные им в Кабуле на встрече с советником по национальной безопасности президента Афганистана Хамдуллой Мохибом.
Официальный представитель Ирана также предупредил о "серьезной угрозе" распространения террористической группировки "Исламское государство" в Афганистане, подчеркнув необходимость практических мер по противодействию "зловещему заговору, спонсируемому США и режимами региональных реакционеров".
А.Шамхани также указал на необходимость укрепления и увеличения числа пограничных постов для обеспечения безопасности вдоль границы между Ираном и Афганистаном.
Он также сообщил о готовности Ирана к сотрудничеству с Афганистаном в научной сфере и передаче технологий для содействия развитию соседнего государства.
В свою очередь, Х.Мохиб подтвердил решимость Афганистана бороться с терроризмом и добиться устойчивой безопасности по всей стране.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»